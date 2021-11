20 migliori offerte di fotocamere per il Black Friday e il lunedì su Internet (2021)

Luce a LED per tasca del bullone foto: bowling

La luce video tascabile a LED è uno dei nostri gadget preferiti Realizzare video in studio a casa. Diventa notevolmente luminoso nonostante le piccole dimensioni e fornisce molteplici colori ed effetti. Puoi abbinare la temperatura del colore alle tue condizioni di illuminazione o sfruttare l’effetto per imitare l’effetto del fulmine. È collegato alla fotocamera tramite una scarpa fredda.

Non è luminoso come il Boling sopra, ma Aputure Video Light è magnetico, quindi può essere fissato a una varietà di superfici per una facile installazione. Ha molti effetti e opzioni di colore e puoi ricaricarlo tramite USB-C o con un caricabatterie wireless Qi.

Supporto per creatore mobile Lume Cube. Foto: LumeCube

Questo supporto è estremamente stabile e le estremità del morsetto fungono anche da supporti per scarpe fredde, quindi puoi collegare un microfono e una luce compatta video per un intero studio in movimento. La nostra unica lamentela è che non puoi regolare l’altezza.

Se ti trovi di fronte alla telecamera, un microfono a fucile sarà uno dei modi migliori per registrare l’audio. Questo di Deity si adatta alla scarpa sulla parte superiore della fotocamera. Basta collegarlo e sei pronto per partire. Fa un ottimo lavoro nel captare il suono e si connetterà anche al tuo telefono se è così che lo fai.

Borse e zaini per fotocamere

Ora che hai caricato tutti gli extra di cui hai bisogno per scattare foto e video fantastici sul campo, hai bisogno di un modo per portarlo in giro comodamente. Se non vedi quello che vuoi qui sotto, dai un’occhiata alla nostra guida a Le migliori borse, cinturini, inserti e zaini per fotocamere.

Borsa per macchina fotografica volante privata. Foto: Privato

Questo è il miglior zaino fotografico per la maggior parte delle persone nella nostra zona La migliore guida per le borse fotografiche. È relativamente piccolo, ma può ancora contenere una fotocamera DSLR o mirrorless, obiettivi extra e un piccolo treppiede nella tasca laterale (con un anello per fissarlo). C’è una cinghia per il bagaglio, un’area imbottita per riporre il laptop e una parte superiore per tutto il resto. La parte migliore è che è disponibile in molti colori divertenti.

Abbina questa borsa spaziosa a due blocchi fotografici essenziali Wandrd (Totale $278), e puoi inserire un file è tuo di attrezzature e avere spazio per vestiti e altre attrezzature. Ho preso questa borsa, che può essere trasformata in un borsone (con spazio per riporre le cinghie), durante il mio viaggio in giro per l’Islanda, e non potrebbe essere più perfetta. Sappi solo che potrebbe non essere considerato un oggetto personale su un aereo, ma conta come bagaglio a mano. Puoi saperne di più sul nostro sito web La migliore guida per le borse fotografiche.