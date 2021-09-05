降溫? 胡錫進：所謂「革命」是「嚴重誤判和誤導」 | 神州生活圈 | 中國

1 ora ago Allegria Manna

環球時報總編輯胡錫進認為，所謂的「革命」是「嚴重的誤判和誤導」。（取材自微博）

近來，海內外都認為中國正要發動「二次文革」。就在此時，環球時報總編輯胡錫進卻大唱反調，認為所謂的「革命」是「嚴重的誤判和誤導」。這是否表示黨內有不同意見，還是北京當局擔心市場恐慌會危及社會穩定呢?

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自由亞洲電台報導，北京當局最近整頓不同行業，各界感到擔憂，揣測中國在改革開放上走回頭路。在這個時候，風向突然有所轉變。

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國家主席習近平2日在2021年中國國際服務貿易交易會全球服務貿易峰會上發表視頻致辭，表達對中小企業的支持。

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就在習近平強調要扶持中小企業的同一天，環球時報總編輯胡錫進發文，認為微信公眾號「李光滿冰點時評」題為「每個人都能感受到，一場深刻的變革正在進行！」的文章指中國正在發生深刻的革命，是「嚴重的誤判和誤導」。他認為，該文對形勢做了不準確的描述，使用了一些誇張的語言，背離了國家的大政方針，造成了誤導。

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對於李光滿的文章稱，中國「從經濟領域、金融領域、文化領域到政治領域都在發生一場深刻的變革，或者也可以說是一場深刻的革命」，胡錫進反駁說，這是對近期國家出台一系列市場監管措施的誤讀和曲解。他指這些監管目的是規範市場等，而不是什麼「革命」。

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外界揣測，李光滿的文章是得到黨的批示；但同時胡錫進出面批駁，原因是什麼？官方出現兩種不同意見，是否反映黨內的鬥爭？

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據報導，香港時事評論員劉銳紹3日分析，黨內的鬥爭只是外界期望的一種表象，李光滿所說的是現實情況，而胡錫進的言論是一種平衡，不排除兩種意見都是官方所默許。

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劉銳紹指出，在這個時候胡錫進的言論，是要引導民間輿論，是為預防民間的反彈。

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對於中國是否要在改革開放上走回頭路，社會持不同意見。北京大學經濟學教授張維迎1日在中國經濟50人論壇發表文章稱，在國家追求「共同富裕」和收入更加平等之時，要警惕政府過多干預和影響市場經濟的運作。他又提到，「如果我們堅定了對市場經濟的信心，不斷推進市場化改革，中國就會走向共同富裕。如果我們失去了對市場的信念，引入越來越多的政府乾預，中國祇能走向共同貧窮。」

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環球時報總編輯胡錫進認為，所謂的「革命」是「嚴重的誤判和誤導」。(取材自微博)
環球時報總編輯胡錫進認為，所謂的「革命」是「嚴重的誤判和誤導」。(取材自微博)

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