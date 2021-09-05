阿富汗冲突：塔利班驱散喀布尔女性示威 潘杰希尔山谷冲突仍在继续 – BBC Information 中文

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塔利班驱散最新一次发生在阿富汗首都喀布尔的示威活动。参与示威的女性约有几十名女性，她们称，当她们试图从一座桥走向总统府时，塔利班用催泪瓦斯和胡椒喷雾驱散他们。

但据阿富汗媒体“黎明新闻”（Tolo News）报道，塔利班坚持认为抗议活动失控。

此前在喀布尔和赫拉特市，女性举行过几次抗议活动。

这些女性要求获得工作的权利和进入阿富汗政府工作。塔利班表示，他们将在未来几天内宣布组建新政府。

塔利班表示，女性可以参与政府工作，但不能担任部长职务。

许多女性担心她们会回到1996年至2001年塔利班执政时的待遇。女性出街时被迫遮脸，因轻微违法行遭受严厉惩罚。

“25年前，塔利班掌权时，他们阻止我上学。”记者阿齐塔·纳齐米（Azita Nazimi） 告诉Tolo新闻，“他们统治五年后，我学习了25年，并努力工作。为了我们的美好未来，我们不会允许这种情况发生。”

另一位示威者索拉亚（Soraya）告诉路透社。“他们还用枪弹击打女性头部，女性变得血肉模糊”。

同时，在喀布尔北部的潘杰希尔山谷（Panjshir valley），冲突仍在继续。那里的抵抗战士一直在挫败塔利班施加控制的努力。

图像加注文字， NRF称他们已抵挡塔利班攻势。

但双方各有说辞并且无法核实真伪。塔利班坚持认为他们已控制另外两个地区，并且正在向该省的中心地带前进。

阿富汗全国抵抗阵线（NRF）的一位发言人说，激烈的战斗仍在继续，数千名塔利班成员已被包围。

阿姆鲁拉·萨利赫 （Amrullah Saleh）是潘杰希尔山谷民族抵抗运动领导人之一。他驳斥了有关塔利班将其抓获的报道“毫无根据”，并称他“没有逃亡”，“仍在阿富汗”。

但萨利赫承认，当地处境困难，塔利班已切断了电话、互联网和电线通讯。

在发给BBC的视频讲话中，阿富汗前副总统萨利赫表示，在潘杰希尔山谷爆发的战斗中，双方都有人员伤亡。

萨利赫说：“毫无疑问，我们处于困境。我们正遭到塔利班的入侵，”但他表示，他的部队不会投降。

早些时候，抵抗武装领导人承认，一些地区已落入塔利班之手，而亲塔利班的社交媒体发布的录像片段似乎显示，塔利班战士展示了战斗中缴获的坦克和其他军事装备。

隐没在山峦之间的潘杰希尔山谷位于首都喀布尔东北部，为阿富汗最小的省份之一，也是唯一一个没有落入塔利班之手的省份。潘杰希尔谷地有15万至20万人居住。

反塔利班武装的抵抗运动成员包括前阿富汗安全部队成员和当地民兵， 由当地部落领袖艾哈迈德·马苏德领导。艾哈迈德·马苏德的父亲曾在1980年代与苏联入侵阿富汗作斗争，并在1990年代塔利班统治期间与塔利班作战。

阿富汗全国抵抗阵线领导人艾哈迈德·马苏德（Ahmad Massoud）赞扬赫拉特女性的抗议活动，并说将在潘杰希尔继续抵抗。

阿富汗全国抵抗阵线或塔利班的说法都无法独立核实。

图像来源，AFP 图像加注文字， 抵抗战士聚集在喀布尔北部的潘杰希尔省

上周美国撤军后，喀布尔机场恢复秩序的另一迹象是，阿富汗阿里亚纳航空公司宣布恢复前往赫拉特、马扎里沙里夫和坎大哈这三个城市的阿富汗国内航班。

半岛电视台援引卡塔尔大使的话称，来自卡塔尔的一个技术小组成功重新开放机场，以接收援助航班。

塔利班预计将在未来几天宣布成立新政府，外国势力正在适应与即将组建的塔利班政府打交道的新现实。

巴基斯坦情报机构负责人法伊兹·哈米德已抵达喀布尔举行会谈。一名官员本周早些时候告诉路透社，哈米德可以帮助塔利班重组阿富汗军队。

美国国务卿布林肯周日将前往卡塔尔。卡塔尔在阿富汗发挥着关键的调解作用，但预计布林肯不会与任何塔利班人士举行会晤。

欧盟和英国周五与美国一道表示，他们将与这个伊斯兰组织打交道，但不会承认他们是阿富汗政府。

BBC首席国际事务记者莱斯‧杜塞特（Lyse Doucet）在喀布尔报道说，虽然塔利班正在寻求国际社会的承认，但他们正以自己的方式寻求这种承认。