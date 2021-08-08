郭台銘搭私人飛機出國打疫苗 翁達瑞：若他是美國人會吃不完兜著走 | 政治 | 新頭殼 Newtalk

鴻海創辦人郭台銘捐給政府500萬劑BNT疫苗，預計最快9月抵台。郭台銘4日在臉書自曝帶著妻女，搭乘私人飛機飛往歐洲捷克布拉格「催貨進行式」，並在當地賣場接種BNT疫苗；對此，親綠學者翁達瑞6日在臉書Po文表示，看了郭台銘的貼文，不禁為他捏一把冷汗，驚呼還好他不是美國人。翁達瑞直指「若郭董是美國人，他會吃不完而兜著走」。

翁達瑞提到，郭台銘帶著妻女到捷克打疫苗，除非他們搭乘的飛機確實是郭台銘「私人」擁有，否則會面臨2起美國政府的調查，一起是美國證管會，罪名是侵權；另一起是美國國稅局，罪名是逃稅，翁達瑞指出：「不管飛機是購買或租用，買單的若不是鴻海公司，就是永齡基金會。」

翁達瑞續指，若飛機的取得、使用成本是由鴻海公司承擔，已經卸任鴻海董事長的郭台銘無權搭乘鴻海名下的飛機，否則此舉在美國屬於「大股東自肥」，「侵犯了其他股東的權益」，讓其他股東分攤相關費用。若這部飛機的取得與使用成本由永齡基金會支付，若郭台銘是美國人，就會涉嫌逃漏稅。

翁達瑞強調，美國稅法給予基金會免稅優惠，目的是為了鼓勵公益捐贈，但挪用公益基金購買或租用飛機供私人目的，這就是變相的逃漏稅。被美國法律視為侵權或逃漏稅的行為，在台灣可謂司空見慣，當事人不會覺得愧疚，反而洋洋得意，就是因為這兩種行徑太過於稀鬆平常，郭台銘才會高調對外炫耀，而且不必擔心證管會與國稅局的調查。

翁達瑞最後補充：「臉友留言指出，郭董成立一家包機公司，這部飛機登記在包機公司名下。這麼做的理由，大概就是飛機使用率不高，閒置時可出租賺取收入。若是如此，背後的運作會更複雜。例如包機客戶是誰，有無利益衝突？郭董包機如何計價？郭董自掏腰包或由永齡買單？有錢人的財產是一般人無法理解的！」

郭台銘之前透過永齡基金會採購BNT疫苗，火速40小時送件衛福部，但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表明，缺乏原廠授權書「不算是送件」。翁達瑞當時批評，郭台銘又犯了「老毛病」，沒弄清楚疫苗跨國買賣的法律規範就誇口要從德國進口500萬劑輝瑞疫苗到台灣，讓他看在眼裡「心理為郭董著急，只好隔空幫他上一堂法律課」。

鴻海創辦人郭台銘捐給政府500萬劑BNT疫苗，預計最快9月抵台。郭台銘4日在臉書自曝帶著妻女，搭乘私人飛機飛往歐洲捷克布拉格「催貨進行式」，並在當地賣場接種BNT疫苗；對此，旅美學者翁達瑞6日在臉書Po文表示，看了郭董的貼文，不禁為他捏一把冷汗，驚呼還好他不是美國人。翁達瑞直指「若郭董是美國人，他會吃不完而兜著走」。

翁達瑞強調，美國稅法給予基金會免稅優惠，目的是為了鼓勵公益捐贈，但挪用公益基金購買或租用飛機供私人目的，這就是變相的逃漏稅。被美國法律視為侵權或逃漏稅的行為，在台灣可謂司空見慣，當事人不會覺得愧疚，反而洋洋得意，就是因為這兩種行徑太過於稀鬆平常，郭台銘也才會高調對外炫耀，而且不必擔心證管會與國稅局的調查。