谢田：习近平被他绑上了战车(图) 俄罗斯 |普京 |乌克兰 |乌俄战争 |北京冬奥会 |评析



2019年11月14日，俄罗斯总统普京和习近平在巴西出席金砖会议。（图片来源：Mikhail Svetlov/Getty Images）

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【看中国2022年2月14日讯】北京冬奥会espandere幕式前夕，俄罗斯Ulteriori informazioni乌克兰问题关系紧张，边境战争如箭在弦之际。外界意识到，普京才是北京冬奥会最大的赢家，而习近平不经意间也被普京绑上了对峙欧美的俄罗斯战车。

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海外 时评 人士 谢田 撰 文 分析, 中 俄 十五 项 合作 条约 条约 因为 许多 年 没有 披露 披露 会 披露 在 之内 都 总 会 据悉 在 5000 其 总 价值 据悉 据悉 5000 其 -10.000 亿 人民币. 这 15 项 合同 还规定，中共必须投资俄罗斯新建 的 北方 项目, 还 要 预付 俄罗斯 对 中国 输出 ​​石油 的 款项 等, 合计 资金 约 1.400 亿 ~ 2.000 亿 美元. 如此, 合约 的 总 价值 可能 在 在 3000 亿 美元, 或 2 万亿 人民币 以上.

文章 指出, 这 一 次, 中 共 加入 俄罗斯 反对 的 的, 是 一 个 的 举措, 是 共 的 的 举措 美国, 欧盟 的 主要 与 美国, 欧盟 的 主要 国家, 东欧 各 的, 还有 尚待 加入 北约 的 乌克兰 的 一 个 正面 的 交锋 和 对峙. 这 种 对 北约 和 东欧诸国 的 全面 敌意 和 彻底 的 心态, 其 可能 的 的, 其 可能 的 后果, 恐怕 连 中共 也 未 能 在 共 共 的 评估, 仔细 的 考量, 因为 它 带来 的 后续 的 负面 效应,可能会超出中共的想像。而对于普京来说，北京之行最大的收获，是把北京绑在了俄罗斯与西方对峙的战车之上。

文章 分析, 这 次 中 中 签署 的 五五 ​​项 最为 的 的 合作 协议 包括, 中 俄 关于 北斗 和 格洛纳斯 的 的 导航 系统 时间 互 的 的 的 导航 系统 时间 互 操作 的 合作 协议, 中 的 远东 天然气 购销 中 中; 保障中国西部炼厂供油的原油购销合同；中俄低碳发俄低碳发中俄信息化和数字化领域合作的协议。

其中, 中 俄 信息化 和 数字化 领域 领域 的 协议, 显然 是 中共 把 从 美国 偷来 的 信息 产业 和 数字 产业 的 技术, 加上 数字 共 的 技术, 加上 中共 自己 共 自己, 转售 给 亟 亟 需 这些 的 俄国. 中 中 之间 关于 能源, 包括 石油 和 天然气 的 协定, 许多 是 补充 的 扩 许多 的 扩新 的 扩, 加入 的 的 扩, 加入 了 一 部分 部分 价格 的 因素, 但 更 多 的 是 为 俄罗斯 提供 能源 销售 的 保障.

因为俄罗斯一旦入侵乌克兰美 欧 必定 会 首先 予以 经济 上 ​​的 惩罚, 切断 所有 对 的 惩罚 产品 的 购买, 经济 上 ​​立即 的 的 俄罗斯, 需要 的 的 俄罗斯, 需要 中共 的 订单 来 满足 其 战争 经济 的 需求. 但 中共 没有 算计 清楚 的 是, 欧 美会善罢甘休吗？绝对不会的。

文章 最后 指出, 中 中 关于 关于 北斗 和 格洛纳斯 全球 的 的 合作 协议, 是 另 的一 个 让 俄罗斯 绑架 另另 的 利器. 不管是 俄罗斯 俄罗斯 入侵 乌克兰, 还是 中共 入侵 台湾, 现代 战争 的 基本 工具, 就 是 全球 定位 系统. 中 俄 的 这个 协议, 让 各自 的 系统 能够 在 自家 自家 的 系统 能够, 可以 利用 系统 的 系统. 但 这样 的 准. 但 这样 的 准 军事 同盟式 的 武器 系统 共享, 对 中共 来 说, 可能 弊 大于利, 会 使得 中共 并 不 成熟 的 系统 成为 美军 的 重点 打击 目标, 在 糊里糊涂 的 帮助 俄罗斯 的 同时, 失去 自己 的 国 之 之. 综上 所 述, 这 次普京来说，是成功找到垫背，而对习近平来说，就是“成功的”“被绑架，被撂在俄罗斯战车的前挡泥架丄车的前挡泥杺

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