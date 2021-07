[视频]Huazhi lancia la serie 6000 di mini PC e schede madri per accelerare le applicazioni IoT- Hardware-cnBeta.COM

Inoltre, la nuova serie offre anche una vasta gamma di I/O industriali, comprese le doppie porte LAN Gigabit Ethernet e un supporto migliore 4K Doppio display a 60Hz, più SATA 3.0 e M.2 (tasto M, 2242/2260/2280) dual storage per accelerare lo sviluppo dell’integrazione del sistema per casa, lavoro, vendita al dettaglio, banche, hotel, produzione, trasporti, sanità, ecc. La prossima generazione di applicazioni IoT in questo campo.

● Serie NUC 6000 BOX

Questa volta è stata lanciata la serie NUC 6000 BOX di mini PCIntel CorporationProcessore NUC BOX-J6412 Celeron J6412 (Elkhart Lake), modello NUC BOX-J6426 con processore Intel Pentium J6426. Quest’ultimo può essere personalizzato in base alle esigenze degli utenti.

L’aspetto di questa serie è molto compatto, le dimensioni del corpo sono 110,0 x 117,5 x 47,85 mm (L x P x A), utilizzando metallo esposto a forma di ventaglio e dotato di porte I/O ricche di funzionalità e un’ampia gamma di espansione slot, che possono essere collegati a più apparecchiature del settore Fornisce doppia LAN Gigabit per connessione Ethernet, varie porte I/O, come due porte USB 3.2 Gen2 (Type-C), due porte USB 3.2 Gen2 (Type-A), una La porta USB 2.0 e un jack audio e l’uscita per doppio monitor possono essere eseguite tramite HDMI 2.0b e DP 1.4, supportando fino a [email protected] Uscita immagine Hz.

Ci sono due DDR4 SO-DIMM da 260 pin a 3200MHz e slot di espansione flessibili, incluso doppio storage, uno M.2 (tasto M, 2242/2260/2280), uno SATA 3.0, più un M.2 (tasto E, 2230) Connessione wifi. Inoltre, fornisce anche un adattatore di alimentazione da 19 V/65 W e un supporto VESA per risparmiare spazio di installazione e fornisce un TPM per una maggiore sicurezza. La serie NUC 6000 BOX presenta un design compatto ed è la scelta perfetta per l’intrattenimento domestico, la produttività dell’ufficio e le applicazioni commerciali e compatte.

● Mini PC iBOX 6000 serie

Questa serie è un pacchetto all-inclusive per uso principalmente compatto e industrialefanil design. Questa serie include iBOX-J6412, adotta il processore Intel Celeron J6412 (Elkhart Lake) e può fornire modelli opzionali in base alle esigenze dei clienti. Inoltre, ci sono iBOX-J6426, iBOX-X6211E, iBOX-X6413E e iBOX-X6425E, che utilizzano il processore Intel Pentium J6426 e il design del processore Intel Atom x6211E, x6413E e x6425E, per migliorare le prestazioni di edge computing.

Questa serie supporta due DDR4 SO-DIMM a 3200 MHz a 260 pin, max 32 GB di memoria, con ECC (iBOX-X6211E, iBOX-X6413E, iBOX-X6425E) per un uso embedded sicuro. Fornisce una rete dual gigabit per connessioni Ethernet ad alta velocità, due porte USB 3.2 Gen2 (Type-A), due porte USB 3.2 Gen2 (Type-C), due porte USB 2.0, dual storage e una M.2 (Key M, 2242/2260/2280) e SATA 3.0, nonché M.2 (Key E, 2230), PCIex1 e USB 2.0, utilizzati per collegare molti dispositivi industriali.

Con una porta HDMI 2.0b, una DP 1.4 e una DP++, la risoluzione massima può raggiungere[email protected] Gli schermi a due Hz garantiscono un’esperienza visiva migliorata. Altre caratteristiche chiave includono un adattatore di alimentazione da 19 V/65 W, montaggio VESA e TPM integrato.Garantire la sicurezza della rete e supportare la longevità, fornisce generalmente un buon pacchetto per un’ampia gamma di applicazioni di elaborazione compatte, industriali ed estreme.

● Scheda madre NUC 6000 per capacità di elaborazione avanzate

I nuovi modelli di questa serie includono NUC-N6210, NUC-J6412, NUC-N6415 e NUC-J6426 con processori Intel Celeron N6210 e J6412 e processori Intel Pentium N6415 e J6426 (Elkhart Lake), che forniscono prestazioni migliorate e integrazione grafica con IoT applicazioni.

Questa serie è progettata per una potenza di calcolo avanzata e un I/O migliorato, inclusi due SO-DIMM DDR4 da 3200 MHz, fino a 32 GB di memoria, doppia rete Gigabit per connessioni stabili, quattro porte USB 3.2 Gen2, quattro USB 2.0 e One com (RS232 /422/485).

Fornisce un buon effetto visivo attraverso due schermi, uno è HDMI 2.0b e l’altro è DP 1.4 e la risoluzione massima dei due è aumentata[email protected] Hz. Ci sono anche slot di espansione flessibili: uno M.2 (Key M, 2242/2260/2280), uno SATA 3.0 e un M.2 (Key E, 2230) per Wi-Fi. Inoltre, le schede madri della serie NUC 6000 supportano l’ingresso da 12 V a 19 V CC e un modulo TPM integrato per una maggiore sicurezza.