萬元婚攝照竟失焦 珍貴回憶泡湯 | Ding



每一對結婚的新人都希望在婚禮上可以留下美好難忘的回憶和記錄，因此不少人會聘請專業的婚禮攝影師來幫忙影出靚相。最近，內地貴州有兩對新婚夫妻各花了1萬6800元（人民幣，下同）請來婚慶公司承辦婚禮，當中包含價值5000元的攝影攝像。怎料最終收到的800多張婚禮照片，卻多是失焦、模糊的，有些甚至是用手機隨意拍的，新人氣到要求退款。
網上圖片
據內地媒體報道，貴州貴陽的小田與閨密相約國慶期間回老家舉行婚禮，為了留下珍貴記錄，聘請了一間名叫「初見.唯愛」的婚慶公司承辦。兩人均花了1萬多元購買包含拍攝的套餐。
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沒想到婚禮結束後收到照片成品，卻令人大失所望，800張照片中不是只框了半截身體，就是失焦模糊。小田丈夫說，「不是一般的失望，根本就沒有拍出我支付5000元的效果，不說你要把我們拍得多美，起碼不要黑乎乎的」。
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而小田也憤怒表示，有些照片甚至還是用手機快閃出來的「沒有什麼技術含量， 教我們擺動作拍的那些動作，還不如我們用相機拍的」，她想從中挑選20張照片留存都很艱難。而她的閨蜜的照片也一樣很不理想，兩人隨後找婚慶公司理論，甚至鬧上媒體，才最終獲得各自2500元的退款。

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