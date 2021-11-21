萬元婚攝照竟失焦 珍貴回憶泡湯 | Ding

50 minuti ago Allegria Manna

&#13
&#13
&#13

每一對結婚的新人都希望在婚禮上可以留下美好難忘的回憶和記錄，因此不少人會聘請專業的婚禮攝影師來幫忙影出靚相。最近，內地貴州有兩對新婚夫妻各花了1萬6800元（人民幣，下同）請來婚慶公司承辦婚禮，當中包含價值5000元的攝影攝像。怎料最終收到的800多張婚禮照片，卻多是失焦、模糊的，有些甚至是用手機隨意拍的，新人氣到要求退款。

 

 

網上圖片

 

 

據內地媒體報道，貴州貴陽的小田與閨密相約國慶期間回老家舉行婚禮，為了留下珍貴記錄，聘請了一間名叫「初見.唯愛」的婚慶公司承辦。兩人均花了1萬多元購買包含拍攝的套餐。

 

 20211120_PN_02

網上圖片

 

 

沒想到婚禮結束後收到照片成品，卻令人大失所望，800張照片中不是只框了半截身體，就是失焦模糊。小田丈夫說，「不是一般的失望，根本就沒有拍出我支付5000元的效果，不說你要把我們拍得多美，起碼不要黑乎乎的」。

 

 20211120_PN_03

網上圖片

 

 

而小田也憤怒表示，有些照片甚至還是用手機快閃出來的「沒有什麼技術含量， 教我們擺動作拍的那些動作，還不如我們用相機拍的」，她想從中挑選20張照片留存都很艱難。而她的閨蜜的照片也一樣很不理想，兩人隨後找婚慶公司理論，甚至鬧上媒體，才最終獲得各自2500元的退款。

&#13
本文僅為作者善意傳播信息之目的，並非本網站之立場，用戶請自行判斷內容之真實性。若發現文章出現問題，請聯絡我們。&#13

READ  moreover de 24 000 cas supplémentaires en 24 h, un record quotidien

More Stories

上班族擁1億存款！「30年自律生活」曝 網敬佩：不簡單 | 新奇 | NOWnews今日新聞

9 ore ago Allegria Manna

日韩争端再起 美国“三方同盟”被泼冷水_新浪新闻

17 ore ago Allegria Manna

ベラルーシが移民越境を助けたかもしれない　ルカシェンコ氏、BBC単独取材で – BBCニュース

1 giorno ago Allegria Manna

കൊറോണ വൈറസ് ആദ്യം കണ്ടെത്തിയത് വുഹാനിൽ തന്നെ! ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന

1 giorno ago Allegria Manna

వుహాన్‌లో తొలి కరోనా కేసు.. ఆ మహిళదేనా?

2 giorni ago Allegria Manna

তেলের দাম কমাতে চীন-যুক্তরাষ্ট্রের চেষ্টাকে ‘অনর্থক’ বলছে ভারত

2 giorni ago Allegria Manna

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You may have missed

La Terra ha una seconda piccola luna che è stata lanciata dalla grande luna

44 minuti ago Colombano Russo

centrali idroelettriche che sono diventate un peso per il Paese; Cosa dovrebbe fare l’India? | L’India ignora gli impatti sociali e ambientali dei progetti idroelettrici

48 minuti ago Angioletto Bellucci

萬元婚攝照竟失焦 珍貴回憶泡湯 | Ding

50 minuti ago Allegria Manna

Prima vittoria in Coppa del Mondo di slittino per Madeleine Egle in occasione di un evento olimpico – annunci su riviste sportive –

52 minuti ago Fillipo Toscani

Katy Perry prende un po’ di Orlando Bloom in vacanza in Italia

55 minuti ago Narciso Trentini