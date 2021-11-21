





最新文章 福建女「黃金甲」出嫁 網民謔：不累嗎？ / Ding 「狗電話」方便主子隨時call奴才 / Ding 加拿大網球壇關注 齊問：彭帥去哪兒？ / Ding 羅志祥新歌MV曝光 正式宣布復出 / Ding 曾志偉滿意台慶表現 大讚訓練班趣劇 / Ding 零下71度點出街？「極寒生活」點樣過？ / Ding Patrick Sir幫朱凱婷買支水失2.5萬 / Ding 李芷晴得38萬台慶大獎 盼好運延續 / Ding 萬元婚攝照竟失焦 珍貴回憶泡湯 / Ding 網戀從未相見 英美情侶辦線上婚禮 / Ding 晚10至11點就寢降心血管病風險 / Ding 疑高聲講電話起爭執 港鐵兩女激戰扯頭髮互摑 / Cookie Staples 黑五優惠 今年店內最低價 / Cookie 再婚卻分開居住 單親媽生活模式有讚有彈 / Cookie 【台慶】效力60年 汪明荃獲頒「TVB 50年金禧服務大獎」 / Cookie 吃播主一餐吃光8斤蝦！ 因驚人食量遭自助餐廳封殺 / Cookie 大懵女誤吞Airpods仍與手機連線 友人竟收「腸胃聲」 語音 / Cookie 拍拖朝結婚方向走 張曦雯帶男友返美見家長 / Cookie 【台慶】deep V 現身勁吸睛 黃婧靈大騷逼爆身材 / Cookie 去年患病暴瘦30磅 梅雪詩曾為皮膚變黑甩髮痛哭 / Cookie

每一對結婚的新人都希望在婚禮上可以留下美好難忘的回憶和記錄，因此不少人會聘請專業的婚禮攝影師來幫忙影出靚相。最近，內地貴州有兩對新婚夫妻各花了1萬6800元（人民幣，下同）請來婚慶公司承辦婚禮，當中包含價值5000元的攝影攝像。怎料最終收到的800多張婚禮照片，卻多是失焦、模糊的，有些甚至是用手機隨意拍的，新人氣到要求退款。 網上圖片 據內地媒體報道，貴州貴陽的小田與閨密相約國慶期間回老家舉行婚禮，為了留下珍貴記錄，聘請了一間名叫「初見.唯愛」的婚慶公司承辦。兩人均花了1萬多元購買包含拍攝的套餐。 網上圖片 沒想到婚禮結束後收到照片成品，卻令人大失所望，800張照片中不是只框了半截身體，就是失焦模糊。小田丈夫說，「不是一般的失望，根本就沒有拍出我支付5000元的效果，不說你要把我們拍得多美，起碼不要黑乎乎的」。 網上圖片 而小田也憤怒表示，有些照片甚至還是用手機快閃出來的「沒有什麼技術含量， 教我們擺動作拍的那些動作，還不如我們用相機拍的」，她想從中挑選20張照片留存都很艱難。而她的閨蜜的照片也一樣很不理想，兩人隨後找婚慶公司理論，甚至鬧上媒體，才最終獲得各自2500元的退款。



本文僅為作者善意傳播信息之目的，並非本網站之立場，用戶請自行判斷內容之真實性。若發現文章出現問題，請聯絡我們。

“Esploratore. Appassionato di bacon. Social mediaholic. Introverso. Gamer. Studente esasperatamente umile.”