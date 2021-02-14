華人中領館前抗議 給中共送「黑棺」 | 紐約 | 大紀元

【大紀元2021年02月13日訊】（大紀元記者黃小堂紐約報導）中國民主人權聯盟、民主中國陣線團體於2月12日下午在紐約中共領事館前集會，抗議中共邪惡恐怖組織，並帶來一個「黑色棺材」送給中共，以此借喻中共政權要早日進入歷史的墳墓中。

聽新聞：

（聽更多請至「聽紀元」平台）

2月12日是黃曆新年大年初一，本該是華人家庭團聚的重要日子，但是中共關押了大量政治犯、良心犯和維權訪民，導致無辜的中國人不能和家人團聚。

「事實已經多次證明了，中國共產黨就是一個邪惡政權。」中國民主人權聯盟總部副主席、美東地區主席白節敏表示，「回首2020年，大家都遭受了中共病毒的考驗，中共就是一個邪惡政權；所以我們要以更加矯健的步伐，以新的姿態迎接2021年，在新的一年中一定要更加努力地、用心地把中國共產黨推進墳墓。」

白節敏說：「今天是大年初一，我們來到紐約中領館前向中共政府、貪官惡官『拜年』，希望它們早日進入墳墓、早日進入棺材，永遠進入棺材！」

白節敏表示，他們的訴求就是結束一黨專政，建立憲政民主，釋放還在被中共關押的政治犯、良心犯、維權訪民。「因為他們都是無辜的，他們沒有罪，像是中國訪民隊伍。中共現在是變本加厲，繼續打壓訪民，把訪民以顛覆國家政權罪判決，繼續在國內欺負百姓，鎮壓百姓，這些百姓都手無寸鐵。」

白節敏希望他們的訴求得到國際社會、世界上正義國家和各個反共組織的支持，同時也希望拜登政府能延續川普政府對中共的制裁政策，繼續執行和落實。

當天參加抗議的中國民主聯盟成員羅永東表示：「今天大年初一，寒風刺骨，我們在過年這麼重要的日子沒有待在家裡，而是在中領館前抗議，來表達我們的訴求，因為還有很多無辜的政治犯關在牢裡面，他們無法跟家人團聚。」

「我們站在這裡，寒風吹著我們也不怕，我們要為所有的政治犯喊冤，要求中共政府無條件釋放他們，讓他們回家過年。」

羅永東說：「大年初一期間，我們沒什麼可帶過來的，僅帶來一副棺材送給中共政府，讓他們知道這個邪惡的政權有一天會結束的，把那邪惡的政權裝在棺材裡面。以後它們棺材不用買了，我們送給它了。」◇ ＃

責任編輯：李薇