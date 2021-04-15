英国前首相卡梅伦“说客门”：一宗可能给保守党政府带来“剧毒”影响的事件 – BBC News 中文

2021年4月14日

图像来源，EPA 图像加注文字， 英国前首相卡梅伦任期内曾大力推动英中关系“黄金时代”

面对疫情、经济衰退、脱欧影响、英中关系恶化等一系列头痛问题的约翰逊政府，最近麻烦事情似乎又多了一件——曾大力推动英中关系“黄金时代”的前首相卡梅伦因为涉嫌公权私用游说政府而震动政界与媒体。

虽然卡梅伦已经出面表示“汲取教训”，英国政府也展开独立调查，但是反对党和媒体要求全面公开调查的声浪继续此起彼伏。有执政保守党内部人士私下担心，事态可能对保守党政府造成“剧毒”影响。

BBC中文特此梳理这件有可能最终引发英国政坛大地震的卡梅伦“说客门”事件的来龙去脉。

卡梅伦“说客门”事件

事发直接导火索是一家在英国和澳大利亚两地注册的名为格林希尔资本公司（Greensill Capital Company）2021年3月8日宣布破产的事件。由于这家公司是英国某钢铁厂的主要投资方，公司倒闭直接造成约5000工人失业，致使事件开始扩大化。

倒闭讯息传出，旋即有人指称说，格林希尔的老板——澳大利亚人莱克斯·格林希尔（Lex Greensill）当年因与前首相卡梅伦私交甚好，并曾于2018年起聘用前首相为顾问，因此才有可能当年获得为英国企业融资贷款的业务。

指称还说，卡梅伦曾向现任政府财相和其他政府部长级官员发送过手机短信，要求“支持”格林希尔被允许加入英国政府运作的新冠企业融资机制（CCFF），以期获得向英国企业贷款的业务。还有证据称，卡梅伦曾出面组织“私人酒会”，要求政府官员与格林希尔见面。

卡梅伦犯有错误？

这就是目前各方争执的焦点。负责监督政府行为的部门2021年3月调查之后认为，卡梅伦由于加入格林希尔时已经离任公职三年，因此没有违反官员行为准则。另外，他的说客工作也没有能成功使得格林希尔成为政府运作CCFF机制的一部分。

不过，有证据显示卡梅伦的确影响到了政府决策者，因为有记录显示政府官员在接受卡梅伦游说后向相关部门提出过需要考虑格林希尔申请的要求。

图像来源，AFP 图像加注文字， 卡梅伦任期内曾推动英中“黄金时代”关系

卡梅伦的回应？

前首相卡梅伦近日终于打破沉默，4月11日透过一份公开声明表示，他向政府介绍格林希尔完全是“秉公办事”，“并没有违反任何政府游说行为准则”。

不过，他也在声明中同时承认，“需要汲取重要的经验教训”，任何类似推荐都必须“完全透过最正式的渠道”。

英国政府面对巨大难题

约翰逊政府面对来自反对党和媒体的巨大压力，近日宣布展开由政府律师主导的独立调查，以期给各界一个交代。约翰逊政府如今还承诺，将允许给与律师“最大限度”独立调查空间，并允许调查从金融融资方面扩展到地产投资领域。

不过，很多分析人士指出，这件事情似乎没有那么容易就解释清楚，甚至有可能给政府带来“剧毒”效应，并且还可能在保守党党内造成内讧。

图像来源，PA Media 图像加注文字， 约翰逊首相与卡梅伦前首相不和是众所周知的事情

反对党工党认为，无论如何一位前首相，可以为私人利益而去动用自己过去任职期间积累的“人脉”，去游说官员本身就是“极不寻常”的事件；如果调查发现这样的行为“没有违反现行准则”，那么现行准则就需要修正。

执政保守党内部声音认为，众所周知约翰逊首相与前首相卡梅伦关系不和，如果此番约翰逊“秉公办事”有可能在党内被认为“公报私仇”；而如果他对事件“轻描淡写”，又必然不会被反对党和媒体轻易放过。