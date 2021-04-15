英国前首相卡梅伦“说客门”：一宗可能给保守党政府带来“剧毒”影响的事件 – BBC News 中文

1 ora ago Allegria Manna

图像来源，EPA

图像加注文字，

英国前首相卡梅伦任期内曾大力推动英中关系“黄金时代”

面对疫情、经济衰退、脱欧影响、英中关系恶化等一系列头痛问题的约翰逊政府，最近麻烦事情似乎又多了一件——曾大力推动英中关系“黄金时代”的前首相卡梅伦因为涉嫌公权私用游说政府而震动政界与媒体。

虽然卡梅伦已经出面表示“汲取教训”，英国政府也展开独立调查，但是反对党和媒体要求全面公开调查的声浪继续此起彼伏。有执政保守党内部人士私下担心，事态可能对保守党政府造成“剧毒”影响。

BBC中文特此梳理这件有可能最终引发英国政坛大地震的卡梅伦“说客门”事件的来龙去脉。

卡梅伦“说门”事件

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