美国乔治·佛洛伊德案：涉事白人警员谋杀罪成判处22年6个月监禁 – BBC Information 中文

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图像来源，Reuters 图像加注文字， 肖万在法庭向弗洛伊德家人表示哀悼，并没有道歉。

2020年5月在美国明尼苏达州明尼阿波利斯因谋杀非裔美国人乔治·佛洛伊德（George Floyd）而被定罪的美国白人前警员德里克·肖万（Derek Chauvin）已被判处22年零6个月的监禁。

这起全美关注的案件，在去年引爆在全球各地的“黑人的命也是命”（Black Lives Matter）的反种族歧视示威。

法官在庭上告诉肖万，此判决是基于“你滥用信任和权威的地位，以及对佛洛伊德先生做出的极端残忍行为”。

去年5月，46岁的非裔男子乔治·佛洛依德因涉嫌使用假钞被捕时死亡。当时担任警察职务的肖万将膝盖压住佛洛依德的颈部超过9分钟，过程中佛洛依德曾说：“我不能呼吸”。他随后死亡。

今年4月，美国前警官肖万被判三项谋杀及过失杀人罪成立。这起谋杀事件引发了全球反对种族主义和警察暴行的抗议活动。

在审判期间，肖万的律师将这起谋杀事件描述为“出于好意犯下的错误”。

此次判决包括肖万将要被登记为掠夺侵犯者并被终身禁止拥有枪支。他和另外三名前警官分别被控侵犯了佛洛依德的公民权。

佛洛依德家人及其支持者对此判决表示欢迎。

图像来源，Reuters 图像加注文字， 弗洛伊德家人及其支持者对此判决表示欢迎。

家属律师代表班恩·克伦普（Ben Crump）在推特发文说：“这一具有历史意义的判决使佛洛依德家人和我们的国家在这件案子结束时，朝问责又更近一步。”

佛洛依德的姐姐布里姬特（Bridgett Floyd ）称此次判决“表明警察暴力的问题终于得到认真对待”，但仍有“很长的路要走”。

美国总统拜登说判决“似乎很合理”，但他承认尚不知道所有判决细节。

量刑听证会上说了些什么？

在量刑听证会上，佛洛依德的弟弟泰伦斯（Terrence Floyd ）要求法院求处嫌犯最高刑期40年的监禁。

“为什么？你到底在想什么？当你把膝盖压在我哥哥的脖子上时，你脑子里在想什么？”他在庭上说。

佛洛依德七岁的女儿吉安娜（Gianna）出现在一段影片中，说她想念父亲，爱他。

“我一直在找爸爸，”她说。 “我爸爸总是帮我刷牙。”

法官表示，此案为整个社区和国家带来伤痛，但最重要的是，给佛洛依德的家人带来伤痛。

彼得·卡希尔（Peter Cahill）法官说：“此判决不是基于情感或者同情。但与此同时，我要承认所有家庭，尤其是佛洛依德一家人，都感受到了深刻且巨大的痛苦。”

肖万在法庭向佛洛依德一家人表示哀悼，称“未来会有一些其他消息”，他盼望“事情能让家人感到平静”。

不过，他并没有道歉。

在法庭上，肖万的母亲称儿子是一个“好人”。“我一直深信你的清白，我永不会动摇这一点，”肖万的母亲卡洛琳·波伦蒂（Carolyn Pawlenty）说。

明尼苏达州总检察长基思·埃里森（Keith Ellison）表示，肖万因行使致命武力，成为“有史以来警员被判最长刑期的其中一人”。

乔治·佛洛伊德案件

2020年5月，佛洛伊德在一家便利店买了包香烟。一名店员认为他使用了假钞，并在佛洛伊德拒绝归还香烟后报警。

当警察到达时，他们命令佛洛伊德下车并给他戴上手铐。当警察试图将尖叫的佛洛伊德带进警车时，扭打发生。他们把佛洛伊德摔倒在地，并重压他于地面。

肖万将膝盖压在佛洛伊德的脖子后超过九分钟。

在被捆绑时，佛洛伊德喊了20多次他已经无法呼吸，呼喊他的母亲，并对员警乞求说，“拜托，拜托，拜托”。

当救护车到达时，佛洛伊德已经一动不动。一小时后，他被宣布死亡。

图像来源，AFP 图像加注文字， 抗议活动在病毒大流行中发生，病毒对非裔美国人的影响尤其严重。

他的死去过程，由现年18岁的达内拉·弗雷泽（Darnella Frazier）在现场用手机录了下来，当她看到佛洛伊德被捕时，她正与表弟外出散步。