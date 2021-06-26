美国乔治·佛洛伊德案：涉事白人警员谋杀罪成判处22年6个月监禁 – BBC Information 中文

1 ora ago Allegria Manna

图像来源，Reuters

图像加注文字，

肖万在法庭向弗洛伊德家人表示哀悼，并没有道歉。

2020年5月在美国明尼苏达州明尼阿波利斯因谋杀非裔美国人乔治·佛洛伊德（George Floyd）而被定罪的美国白人前警员德里克·肖万（Derek Chauvin）已被判处22年零6个月的监禁。

这起全美关注的案件，在去年引爆在全球各地的“黑人的命也是命”（Black Lives Matter）的反种族歧视示威。

法官在庭上告诉肖万，此判决是基于“你滥用信任和权威的地位，以及对佛洛伊德先生做出的极端残忍行为”。

去年5月，46岁的非裔男子乔治·佛洛依德因涉嫌使用假钞被捕时死亡。当时担任警察职务的肖万将膝盖压住佛洛依德的颈部超过9分钟，过程中佛洛依德曾说：“我不能呼吸”。他随后死亡。

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