网民：华春莹请不要随意代表阿富汗人民 | 塔利班 | 极端恐怖组织 | 9·11

【大纪元2021年08月22日讯】本周，塔利班攻占阿富汗首都喀布尔后，民众涌向喀布尔机场欲逃离国境的画面引发网友热议。

8月16日，有网民发帖说：“有经济条件的人们在匆匆撤离。多么熟悉的场景，可以想像，离开的人和留下的人将拥有完全不同的命运。某些历史在阿富汗重演！……”

据法国国际广播电台（法广）21日报导，塔利班拿下喀布尔，在中国社交平台掀起一场舆论风暴。无论是对华春莹所说的“塔利班是人民的选择”；盛赞塔利班比上次执政“更理性清醒”；还是对王毅二次“九一一”的威胁说，或是对胡锡进所谓“美国会像抛弃阿富汗那样抛弃台湾”的幸灾乐祸，网民都给予了认真思考的理性回应。

报导指，中共发动党媒为塔利班这个全球公认的极端恐怖组织洗白，小粉红纷纷应和，但细看网民的回帖不难发现，人民被随意代表的时代正在走远，即使信息高强阻隔，洗脑文狂轰滥炸，人民仍然有对善恶是非的基本判断。

@皮皮噜噜茜茜：看到一些无良媒体在给塔利班洗白，觉得非常愤怒和可耻！造成9·11严重伤害和屠杀无数无辜女性的塔利班恶徒，就该斩立决！敌人的敌人也不会是朋友！没有正确思想和人伦道德的，无论在哪都不得人心！

@朱大评测：谁能想到在2021年，文明发展到如此高度的今天，有一批人还在为刽子手摇旗呐喊。

@烦人的芥末：天天口口声声别国内政，阿富汗老百姓希望塔利班来统治吗？天天满世界推行丛林法则。邻居家有家暴，来个出头大哥去管管，龌龊小人天天在旁边说人家出头大哥有企图，做个人吧，希望阿富汗趴在飞机上想飞走的人出现在你梦里，撕你的嘴。

@aw5130：华春莹说是阿富汗人民选择了塔利班，我就问，它还有点人性吗？它能替所有爱好平等自由文明的阿富汗人民选择不服从原教旨就被石头砸死的命运吗？华春莹还是个人吗？

@Now—or—Never：一直在想，一百多年前，白人屠杀黑人、屠杀印第安人、澳洲土着，我们即使到现在还可以揪着这些过去的过错不放，但是一百多年后的现在，我们竟然能允许塔利班存在，甚至还跟他们做朋友，我觉得这一百多年我们是一点进步都没有！

@秦枫： 我觉得大家千万不要相信某些中国公众号洗地。昨晚塔利班记者会上说的很清楚，保障妇女权益是在伊斯兰教法内，且与之前塔利班意识形态和信仰没区别。换汤不换药的残暴极端恐怖主义组织能一夜之间立地成佛？国内这些故意装瞎带节奏的，别给土匪加戏了。塔利班所谓大赦，有几个当地公务员会信？ 能跑的都跑了。中国管理好自己的边境是真的，塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦已经涌入不少难民了，官员和军人都有。另外，为了局势阿塔需要现阶段大放善意，待坐稳了之后，一定不忘初心～

@Fuzukawa：2020年，蔡英文在没有什么政绩的情况下，以创纪录的高票当选总统，已充分证明台湾人民对自由民主的立场，固然台湾还存在一些勾兑势力，但台湾人民绝非是阿富汗人民，他们已走出了愚昧，有这样的人民基础，台湾绝不会走回专制独裁！

@树上的男爵HZ：从阿富汗撤军，在乌克兰与俄罗斯缓和关系，在伊朗和朝鲜问题上保持温和，美帝在全球都在收缩，只在一个地方不退反进，那就是台海。手指缩回来是为了握成拳打出去，美国正在集中全部力量应对大国竞争，台海就是摊牌点。最近拜登可能宣布“不首先使用核武器”，目的同样是为了大国局部战争设定边界。

还有网友建议，华春莹转任驻阿富汗大使。

（网络截图）

网友Rayray说：“支持华女士转任驻阿富汗大使，亲身体验当地民情文化，感受塔利班政权的清醒与理性。”

对阿富汗塔利班发言人自称他们是“人民的公仆，为人民服务”之说，中国网民不无讽刺地发帖说：塔利班终于干上了比贩毒、贩卖军火、拦路抢劫更挣钱的活儿：“为人民服务”。

责任编辑： 赵凤华 #