網購中伏｜$140淘床墊傳惡臭惹烏蠅 夫婦摸到藏硬物剪開驚見死老鼠 – 晴報 – 健康 – 生活健康

不少港人愛在淘寶網購家品，款式多價錢平，但產品質素參差，一不小心隨時「中伏」。近日內地一位主婦在淘寶購入一張床墊，自此睡房長期傳出惡臭，甚至惹來烏蠅，剪開床墊始發現內藏一隻死老鼠，隨即向客服投訴退款。

據內媒報道，居於廣東珠海市的黃姓婦人在上周六（13日）發現家中睡房有大量蒼蠅，並聞到陣陣惡臭，找遍全房所有角落，甚至檢查冷氣機，都無法找出臭味源頭，後來發現異味來自床墊，丈夫於是仔細檢查，期間摸到內藏硬物，遂剪開床墊查看究竟，未料內裡竟暗藏一隻死老鼠。

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事主：感染鼠疫怎辦？

黃婦透露，床墊購自淘寶網店，尺寸1.8米乘2米，售價119元（人民幣．下同，約142港元）。她曾向店家反映問題，質疑床墊生產環境及產品質素極度有問題，客服則表示可全額退款，並要求她刪除評論。

黃婦歎喟並非錢的問題，她指兒子年紀尚小，仍未學懂走路，故基本上全日在床上玩，而她為照顧兒子，同樣大部分時間會在床上，擔心死老鼠會影響全家健康，

「萬一我們感染到鼠疫那怎麼辦？一想到我每天晚上跟老鼠一起睡，真的是雞皮疙瘩起來了，太恐怖了！」

涉事店舖床墊投訴多

翻查涉事淘寶網店資料，該店售出的商品不多，其中銷量最高的就是黃婦所購買的同款床墊，不少買家都在評論中反映床墊實際厚度不足、起毛粒、塌陷嚴重等。有媒體曾聯絡涉事網店，客服指店舖規模很小，產品薄利多銷，最多只能全額退款及額外提供66元（約80港元）作為補償，但承諾如黃婦一家在一個月之內出現不適，經專業醫療機構判斷由死老鼠所致，可報銷有關費用，而黃婦目前已將床墊退還店方。

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老鼠或帶有多種傳染病毒

老鼠身上帶有病毒可引致多種鼠傳染病，例如鼠疫、鈎端螺旋體病、漢坦病毒等，嚴重可致命。據本港衞生防護中心資料，人類感染大鼠戊型肝炎可能會出現發燒、食慾不振、腹部疼痛、黃疸等症狀；在罕見情況下，急性戊型肝炎或會造成暴發性肝炎（急性肝衰竭）和死亡。而目前的確實傳播途徑未明，可能的傳播途徑包括：

進食或飲用被齧齒動物或其排泄物污染的食物或水；

接觸被齧齒動物或其排泄物污染的環境或物件；及

直接接觸齧齒動物或其排泄物。

$350淘寶多功能梳化櫈傳異味 主婦崩潰：搞到個廳有鹹魚味，詳情即睇：【下一頁】

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撰文：賴天兒