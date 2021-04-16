眾裡尋她｜83歲退休教授相睇尋第二春 要求22至40歲能擔要職月薪千萬 – 晴報 – 家庭 – 熱話
城市人多忙於工作，未必有時間結識異性。內地山東近日就舉辦相親大會，男男女女各自公開自身條件與對象要求，希望能成功找到另一半，當中一名83歲退休教授就聲稱月入6萬且坐擁國際大公司，希望尋找22至40歲對象，甚至可提供千萬「月薪」而引起參加者以至網民關注。
83歲教授徵婚 聲稱月入6萬「有車有樓」
山東濟南昨日（14日）舉行第15屆相親大會，吸引大量出身、年齡各異的男女到場物色理想伴侶，現場亦貼滿各種寫有參加者個人資料及對對象要求的「相睇告示」，任到場參與者隨意瀏覽挑選；當中一名自稱83歲、月入5萬元人民幣（約6萬港元）的退休教授徵婚告示就引起參與者關注。
綜合內地傳媒報道，該位83歲退休藝術教授自稱身高168cm體重62公斤，月入6萬港元「有車有樓」。他自稱近期正進行「世界大項目」，打算在開曼群島註冊一間市值1萬5千億美元的國際大公司，故希望尋找一名理想對象「共創大業」。他聲稱可為合適伴侶提供以下「福利」：
元配因癌病逝10年 盼覓年輕伴侶協助工作
由於事主自稱條件與可以提供的「待遇」均頗為誇張，該則徵婚啟事旋即引起參與者以至當地傳媒注意。有傳媒循徵婚者條件，發現其身分為山東省科學院能源所前教授張玉福。他受訪時稱徵婚內容萬確無誤，
「想找一位在生活和工作上能有幫助的年輕伴侶。」
（點擊放大睇圖片）
據報張玉福與元配於1973年結婚，其後妻子因患癌離世，至今已十多年。張玉福受訪時指妻子離世後，自己一直透過相睇網站或服務，試圖結交新伴侶，但他自言年事已高「一般女士會介意」，但見今次的相親大會參加方法簡單故決心一試，
「100塊（報名費）我就登記嘗試一下，沒想到一個上午電話不斷。」
親人指教授老懵懂：「不要信」
有傳媒又訪問張玉福原本任職的山東省能源研究所職員，對方回覆指張玉福已退休20多年，退休後待遇有如幹部，但因患小腦萎縮症，退休後主要由女兒負責照顧。張玉福的女婿則指他的腦子有毛病，
「他說甚麼話都不要相信就是了。」
責任編輯：鄭禮賢
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