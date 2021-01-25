白宫新幕僚长：特朗普政府根本就没有疫苗分发计划 – the United States 美国

此前，特朗普政府宣布将在2020年底前，为2000万人接种新冠疫苗，但如今1月已快过去，美国尚没有完成这一目标。至于背后的原因，美媒曾披露称，疫苗分发过程中存在大量的迟滞和混乱。

原标题：白宫新幕僚长：特朗普政府根本就没有疫苗分发计划

当地时间1月24日，白宫新任幕僚长罗恩·克莱恩（Ron Klain）在接受全国广播公司（NBC）栏目采访时称，特朗普政府在执政的最后几个月内，“压根就没有制定疫苗分发计划”，这也导致整个疫苗接种过程“混乱且受到限制”。

克莱恩接受NBC采访 视频截图

上周，拜登政府的新任新冠疫苗协调员杰夫·齐恩茨（Jeff Zients）曾透露说，他们必须“从零开始建立疫苗分发计划”，但福奇随后又否认说，美国并非“从零开始建立分发计划”。NBC主持人查克·托德（Chuck Todd）就此向克莱恩询问两者之间的矛盾之处。

克莱恩辩解说：“我认为福奇博士的意思是，一年之内惊人的科学发现和突破，在创纪录的时间内创造了这种疫苗，我们已经见证了第一波疫苗的接种，这就是我们所取得的进展，这是毫无疑问。”

“但是，当我们进入白宫的时候，分发疫苗的过程，特别是在养老院院和医院之外向整个社区分发疫苗的过程并不存在。正如每个美国人所见，人们接种疫苗的方式混乱，受到限制。”

克莱恩随后承认，疫苗分发是个“复杂的过程”，需要更多的疫苗，也需要更多的接种人员和地点。拜登政府正加紧和各州合作，但在没有足够接种地点的州，联邦政府将建造疫苗接种中心，并与疫苗制造商密切合作，提高产量。

他还提到拜登之前想援引《国防生产法案》，要求生产更多的疫苗瓶，提取更多剂量。拜登政府还将与国会合作，争取更多资金来加快这一进程，提高人们接种疫苗的速度。

不过，摆在拜登面前的形势仍然严峻。

根据美国疾控中心（CDC）1月24日发布的最新疫苗信息，全美一共分发了41411550剂疫苗，18502131人接种了至少一剂疫苗，而仅有3216836人接种了第二剂疫苗。如今，1月已接近尾声，相较于特朗普政府此前计划的2020年底2000万人接种计划，进度已大为落后。

从统计机构的数据来看，美国每100人中接种疫苗的人数为5人，落后于以色列、阿联酋和英国。相对来说，美国目前的总确诊病例数已突破2500万例，总死亡病例数超过41万，两项数据均为世界第一。

此前，彭博社曾披露过美国疫苗分发中的迟滞和混乱，特朗普政府之前决定将库存的第二剂全部投入第一剂注射，但结果部分州并未收到额外剂量，这也让美国疫苗真正的库存成为一场“罗生门”。

英国广播公司（BBC）则在25日报道称，疫苗接种速度慢，原因是多方面的。州一级的协调和准备工作一直存在问题，但各州认为这是疫苗分发后缺乏联邦政府支持所致。

此外，美国的医疗体系非常复杂，每个州的不同医疗机构都提供各种各样的服务。这些机构有时向州或地方官员负责，但它们也可以独立运作。这也使得各方向疫苗接种中心运送物资时，协调工作面临挑战。

最后，BBC提到，美国批准使用的辉瑞和莫德纳疫苗，都必须在超低温下储存，这也给分发工作带来了进一步的困难。

目前，拜登已提出在上任的100天内接种1亿剂疫苗，尽管进入2021年美国的疫苗接种速度已提高，但目前仍达不到每天100万剂的接种量。

另外，与特朗普政府有重大不同的是，拜登的团队提议，一旦有疫苗，就立即发放所有可用的疫苗剂量。但这是一种有争议的方法，因为这可能会推迟第二针疫苗的接种。