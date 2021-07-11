男安全帽裝「7攝影機」超嚇人！行家抖真實身分：別誤會 | 新奇 | NOWnews今日新聞

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原PO於臉書社團《爆廢公社二館》上貼出一張照片，只見畫面中一名機車騎士的相當突兀，從遠處就能看見，該名騎士於安全帽上安裝7支行車記錄器，詭異的景象就讓原PO立馬拍下來上傳到網路上，隨後在文中震驚表示「這是哪招….」。

▲網友發現一名騎士在安全帽上安裝7支行車記錄器。（圖／翻攝爆廢公社二館臉書）

貼文一曝光，瞬間就引來不少網友笑翻留言，「360度零死角」、「其實是各種角度不放過啦」、「無死角攝影」、「口袋夠深…要裝100支也沒問題啊」、「這牌的我也有，感覺他頭頂重量不輕。」、「還以為是谷歌地圖探勘車」、「這是所謂的檢舉魔人嗎？」甚至還有人因安全帽外型開玩笑直呼，「病毒式安全帽」、「他的頭長病毒了」、「冠狀病毒人」、「Cosplay covid-19」、「頭戴新冠病毒的感覺」、「新冠安全帽」、「我以為他把病毒戴上頭上」。不過就有內行人揭曉真相，表示「在測試行車記錄器吧～還真像新冠肺炎病毒呢XD」、「行車記錄器維修後的測試人員？」、「公司的RD人員」、「應該是機車行車記錄器公司的測試人員吧」、「測試人員表示無奈」、「別誤會，應該是賣行車記錄器測試人員，不然要檢舉一台就夠了」。（編輯：陳雅雲）



