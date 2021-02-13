獨／Kiwebaby透視裝「轉身剩小丁」　爆走光全被攝 | 娛樂星聞 | 三立新聞網 SETN.COM

記者蔡依芳／專訪報導

有「台灣最強偽娘」之稱的藝人Kiwebaby（張承喜），去年以電影《男兒王》在金馬獎紅毯技壓眾女星，黑色禮服不僅「正面大開」，一轉身更是讓人驚呆，整個透視屁股蛋露，近日Kiwebaby接受專訪透露，那套禮服其實是2年前慶祝自己27歲生日特別訂做，主要是參考名模肯達爾珍娜（Kendall Jenner）曾在大都會藝術博物館慈善晚宴穿過的一套禮服，只是原版透視率高達9成，她訂做版本才7成，更驚爆那時因為暴瘦4公斤，衣服變鬆一度走光全被拍下。

▲《男兒王》Kiwebaby張承喜接受《三立新聞網》專訪。（圖／記者楊澍攝影）

Kiwebaby坦言自己本身比較洋派，不露就不舒服，所以趁年輕能露就大方露，20歲還曾跳過媽祖出巡的那種電子花車，只是那時還沒隆乳，所以只有露背。如今再受邀在電影《男兒王》飾演變裝皇后，Kiwebaby不僅為此上了一個月舞蹈課，還參加5次變裝皇后對嘴比賽，但還是在拍攝期間忍不住暴走，痛罵當時陪她到新加坡拍戲的助理，「我看他手機，他就跟朋友狂罵我，說我根本就是公主病，有事嗎」，Kiwebaby透露，當時因為隔天就要開拍、壓力很大，直言「那時候還滿珍珠（劇中角色）的」。

▲▼Kiwebaby在電影《男兒王》飾演變裝皇后，與新加坡喜劇天王李國煌有精采對手戲。（圖／光年映畫提供）

倒是第一次合作新加坡喜劇天王李國煌，Kiwebaby笑稱沒壓力，「因為私下一樣好笑」，透露有一天她跟李國煌開玩笑說，「國煌哥哥你好好喔，只有你住五星級飯店，我們都住三星級」，沒想到李國煌當場回她，「我打滾這麼多年，這是當然的」，下秒接著說，「不然你要來我房間嗎，我給你房號，你今晚過來」，雖然是開玩笑，但已經讓Kiwebaby備感親切。

▲Kiwebaby坦言20歲曾想做變性手術，但現在完全不會想。（圖／記者楊澍攝影）

只是身為跨性別演員，這回在《男兒王》演出變裝皇后，在劇中屢被笑「阿官」（星馬華人對變性人的貶義稱呼），現實生活中有沒有遭遇到類似經驗，Kiwebaby坦言，小時候真的會不敢承認自己是男生，「怕被發現一直拿女生證件，可是一直慢慢長大轉變，我想要找的是，可以接納真實我的樣子，就是用我最舒服自在的方式」，至於接下來會不會想蛻變成真的女人，Kiwebaby表示，20歲曾想做這件事（變性），但現在完全不會想。

▲Kiwebaby透露接下來想當編劇，「把自己人生故事寫成劇本」。（圖／記者楊澍攝影）

Kiwebaby表示，過去害怕承認自己是男生，主要是怕失去戀情，不過現在長大了，她想要找到一個真的愛我所有的人，不想為了誰改變，「真正愛我的人，是會害怕我的健康，因為那手術風險很大」，更笑稱自從隆乳後，胸部已經沒感覺，如果又因為變性手術沒感覺，「那我出家當尼姑好了」，並透露接下來想當編劇，「把自己人生故事寫成劇本」。

▲▼Kiwebaby自曝去年穿超狂透視裝現身金馬紅毯，一度走光全被拍下。（圖／翻攝自myvideo）

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