煮泡麵蛋一打全散？內行「1招」入味不破：偷學香港人的 | 新奇 | NOWnews今日新聞

41 minuti ago Allegria Manna
煮泡麵蛋一打全散？內行「1招」入味不破：偷學香港人的 | 新奇 | NOWnews今日新聞




COVID-19最新疫情關鍵資訊




▲你是否有個困擾是，每每雞蛋打入煮滾的泡麵中，就全散掉，導致煮出來根本無法吃到完整的蛋？（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導


2021-08-23 12:00:49


泡麵因為其便利且便宜的原因，成為不少人三餐以及宵夜的首選，而有些人認為單吃泡麵太過單調，會將泡麵丟入鍋內烹煮，也會自動加料，讓單調的泡麵也瞬間變成滿漢全席，而常見的配料包括雞蛋、起司片、肉片、青菜等等，但你是否有個困擾是，每每雞蛋打入煮滾的泡麵中，就全散掉，導致煮出來根本無法吃到完整的蛋？近日，就有網友熱議「煮泡麵的順序」貼文引發廣大迴響。

我是廣告 請繼續往下閱讀


原PO在PTT貼文指出「剛跟朋友聊到煮泡麵的順序，結果竟然在場的三個人都不一樣，差點沒被笑死，我個人的煮法是先放調味料，然後放麵，最後才是打蛋，雖然順序前後的不一樣，感覺也不會影響太多，但就突然好奇，大家煮泡麵的順序都是怎樣啊？」

▲網友實測南韓爆紅的「泡麵隱藏吃法」。（示意圖／翻攝photoAC）
▲不少人將泡麵拿來煮，自動加料升級，讓人吃完往往都有一種滿足感。（示意圖／翻攝photoAC）

貼文一出，網友紛紛回應「先煮麵後放調味料最後放蛋」、「我比較愛吃爛的麵，所以先丟麵，然後調味包跟雞蛋」、「先煮溫泉蛋，然後再丟麵跟料」、「難熟的先放，通常是青菜」、「先把水煮滾，然後調味料和麵一起放進」、「我是麵跟調味料同時，雞蛋是放最後」。不過，也有網友分享煮泡麵時，雞蛋完美煮法「生蛋放碗底，再把煮好的泡麵倒進去」、「就不想要蛋進去就散開，放碗底，煮完泡麵倒進去，不會破而且入味半熟，超好吃」、「我是調味料跟蛋先一起煮，然後泡麵放在旁邊碗中，等蛋熟之後，再沖到碗裡，我是跟香港朋友偷學的，真的比我以前煮的好吃」。（編輯：張嘉哲）



我是廣告 請繼續往下閱讀







© 今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2021 NOWnews.com.All Rights Reserved.



READ  Được nhà hảo tâm giúp đỡ, cặp đôi U60 nghèo nhặt ve chai "quay ngoắt 180 độ" với bộ ảnh cưới đậm chất fashionista, ai xem cũng trố mắt

More Stories

网民：华春莹请不要随意代表阿富汗人民 | 塔利班 | 极端恐怖组织 | 9·11

9 ore ago Allegria Manna

탈레반, 20년만에 돌아왔다 – 경향신문

17 ore ago Allegria Manna

แม่หมู พิมพ์ผกา เล่าสิ่งเหลือเชื่อ เคยถ่ายคลิป UFO แต่ไม่กล้าลง ครั้นพบหมอดูอีที

1 giorno ago Allegria Manna

Kabul Outside the house Airport Video clip Viral On Social Media

1 giorno ago Allegria Manna

আফগানিস্তানের হেরাতে ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে পড়ালেখা নিষিদ্ধ

2 giorni ago Allegria Manna

अफ़ग़ानिस्तान: ‘जब किसी ने कहा कि तालिबान ने पकड़ लिया तो आपको मार देंगे, तेज़ भागो’

2 giorni ago Allegria Manna

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You may have missed

Incredibile Luna Blu in Grecia

21 minuti ago Colombano Russo

Hai un sacco di metalli preziosi, estrai ricchezza dagli asteroidi per tutta la vita

41 minuti ago Angioletto Bellucci

煮泡麵蛋一打全散？內行「1招」入味不破：偷學香港人的 | 新奇 | NOWnews今日新聞

41 minuti ago Allegria Manna

Italia: Per sua madre, Nico Mannion ha fatto bene a lasciare la NBA per la Virtus Bologna

3 ore ago Fillipo Toscani

Ristorazione – Intrattenimento: è richiesto anche l’ID Pollinator – Tutte le nuove azioni – Newsbomb – Notizie

5 ore ago Narciso Trentini