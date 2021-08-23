煮泡麵蛋一打全散？內行「1招」入味不破：偷學香港人的 | 新奇 | NOWnews今日新聞

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原PO在PTT貼文指出「剛跟朋友聊到煮泡麵的順序，結果竟然在場的三個人都不一樣，差點沒被笑死，我個人的煮法是先放調味料，然後放麵，最後才是打蛋，雖然順序前後的不一樣，感覺也不會影響太多，但就突然好奇，大家煮泡麵的順序都是怎樣啊？」

▲不少人將泡麵拿來煮，自動加料升級，讓人吃完往往都有一種滿足感。（示意圖／翻攝photoAC）

貼文一出，網友紛紛回應「先煮麵後放調味料最後放蛋」、「我比較愛吃爛的麵，所以先丟麵，然後調味包跟雞蛋」、「先煮溫泉蛋，然後再丟麵跟料」、「難熟的先放，通常是青菜」、「先把水煮滾，然後調味料和麵一起放進」、「我是麵跟調味料同時，雞蛋是放最後」。不過，也有網友分享煮泡麵時，雞蛋完美煮法「生蛋放碗底，再把煮好的泡麵倒進去」、「就不想要蛋進去就散開，放碗底，煮完泡麵倒進去，不會破而且入味半熟，超好吃」、「我是調味料跟蛋先一起煮，然後泡麵放在旁邊碗中，等蛋熟之後，再沖到碗裡，我是跟香港朋友偷學的，真的比我以前煮的好吃」。（編輯：張嘉哲）



