為何迴轉壽司越吃越少盤？全場點出「殘酷真相」：很抱歉 | 新奇 | NOWnews今日新聞

我是廣告 請繼續往下閱讀



原PO於PTT WomenTalk板上發文，好奇表示「我想問問說阿！大家如果去吃『迴轉壽司』的話阿～可以一次吃幾盤阿？」他分享目前一次可享用7盤以上，最多約15左右，但他文末則無奈指出「但是老了以後就越來越無法吃那麼多盤了呢」。

▲網友好奇詢問「『迴轉壽司』可以吃幾盤？」（示意圖／翻攝photoAC）

貼文一出，瞬間引發網友們紛紛熱議，「20基本盤」、「八盤極限」、「20～25之間」、「8~10就極限了，有些還是小菜」、「純壽司大概10盤。加湯、甜點、小菜大概15盤」、「最多十盤，再多就不行了」、「抱歉啊，30-35左右」。留言中亦有老饕同樣因年紀變大後，無法再享用太多盤數，「最高20但現在老了大概5、6盤」、「好幾年前最多22盤，最近兩年大概7盤，如果飯類壽司少小菜多一些的話10盤」、「以前20盤沒問題，現在8盤差不多了、「小時候10盤以上，現在剩6-7盤」；甚至有鄉民指出，「存款」也是取決於拿多少盤的關鍵，「我身上的錢從來都不夠我吃飽迴轉壽司」、「輕鬆20，但錢包撐不住就停了」。（編輯：陳雅雲）





