為什麼打完針仍然感染新冠病毒？專家：疫苗不完美但仍然好有效 | 博客文章

13 minuti ago Allegria Manna
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7月20日，南京祿口機場多名工作人員檢出新冠陽性，南京爆發新一輪本土疫情，傳播鏈已涉及4省5市，感染者達41人。

新冠肺炎救治專家、東南大學附屬中大醫院重症醫學科主任楊毅介紹，南京這次新冠肺炎確診病例中，絕大部分都接種過疫苗，只有一例不滿18歲青年人沒有接種。

不過，楊毅亦指出，目前來看，這次確診病例病情總體平穩，以輕型和普通型為主，目前沒有重症病例出現。而根據在廣東、瑞麗疫情中的觀察，接種過疫苗的病例，在總體上症狀都比較輕，轉為重型病例的幾率是明顯比較低的，病程是比較短的。所以說疫苗接種還是有保護作用的，呼籲大家平時做好科學防護，打了疫苗還是要堅持科學戴口罩。

南京的情況不是個例。隨著全球數十億人已接種新冠疫苗，有報告顯示，接種後再感染的案例已經越來越常見。

根據美國媒體報道，在過去的一周內，至少有3名紐約洋基隊隊員、1名奧運體操候補隊員、多名得克薩斯州議員、一名白宮官員，以及眾議院議長佩洛西辦公室的工作人員，被檢測出新冠病毒陽性。他們都有著一個共同點——所有人都已接種新冠疫苗。

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deepthroat

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