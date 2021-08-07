海湾油轮遇袭：美国称证据指向伊朗造无人机 – BBC Information 中文

2021年8月7日早上7点18分

图像来源，Johan Victor by way of Reuters 图像加注文字， 由以色列公司管理的“莫瑟街号”油轮在安曼海岸遇袭，一名英国和一名罗马尼亚船员死亡。

一艘由以色列公司管理的油轮早前在安曼海岸被无人机袭击，造成穿上两人死亡。美国军方公布调查结果，再次指控伊朗发动了袭击。

美国军方中央司令部指，爆炸品专家调查后认为，发动袭击的无人机是在伊朗制造。美方又把相关证据交给英国和以色列分析，两国专家都得出相同结论。

这艘名为“默瑟街号”（Mercer Street）的油轮7月29日遇袭，英国和美国政府均相信，油轮遭遇的是一种伊朗和伊朗盟友经常使用的单向爆炸性自杀无人机的攻击，但伊朗否认。事件造成油轮罗马尼亚籍的船长和英国籍的保安死亡。

这艘油轮由一家设在伦敦名为Zodiac Maritimede公司管理，该公司的拥有者是以色列航运巨头Eyal Ofer。

美国军方的报告有望揭露更多关于袭击的详情。

图像来源，EPA 图像加注文字， 以色列新总理本内特表示会以自己的方式向伊朗传递讯息。

报告发现了什么？

袭击发生后，负责在海湾地区护卫油轮的美国海军里根号航母派出爆炸品调查组，检视施袭无人机留下的证据。

调查组约谈了生还的船员，又检查爆炸品的残骸，最终认定总共有三架无人机施袭。

图像来源，Reuters 图像加注文字， 负责在海湾地区护卫油轮的美国海军里根号航母派出爆炸品调查组，检视施袭无人机留下的证据。

首两架无人机在当地时间7月29日傍晚发动攻击，但最终错过目标。第三架无人机第二天早上施袭，搭配了军用爆炸品，撞上了油轮的驾驶室并爆炸，炸死两人，同时炸开了一个直径约两米的洞。

调查员指，化验证实袭击者使用的是一种称为黑索金 （通称RDX）的炸药，显示袭击者是计划故意造成一定伤亡。

调查员同时检获无人机机翼的残骸，经检查认定无人机是在伊朗制造。

七国集团（G7）周五（8月6日） 发表声明，批评伊朗的行为对和平稳定造成威胁。

图像来源，Reuters 图像加注文字， 立场强硬的卜拉欣莱希（图中举手示意者）刚刚就任伊朗总统。

“影子战争”

尽管伊朗政府矢口否认与这次油轮袭击有关，安全分析人士普遍认为此次袭击与伊朗和以色列之间旷日持久的“影子战争”相关。

外界认为以色列针对伊朗的核发展计划，发现了一连串破坏行动，包括暗杀参加计划的伊朗科学家，另外又向怀疑为黎巴嫩真主党武装组织运送石油的货轮发动攻击。真主党被指近月向以色列发动多次火箭袭击。

而伊朗就被指利用帽贝水雷向与以色列相关的民用船只发动攻击。这种水雷以磁石把水雷吸附在货轮船身上，伊朗的革命卫队多年来都不断训练成员使用这种水雷。但最新的攻击行动造成船员死亡，显示伊朗已经将行动升级。

针对默瑟街号的袭击发生后数天，一些武装份子尝试袭击另一艘货轮沥青公主号（MV Asphalt Princess），并一度取得这艘船的控制权，但之后将它放行。