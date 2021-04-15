時間管理大師？33歲男「一年交4女友」詐上千萬　一查…他已婚有4子

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太可惡了！中國一名33歲男子，一年內交了4個女友，以各種理由向她們借錢，但最後都沒還，直到一通電話，真相才曝光，原來男子早就結婚，而且還有4個孩子。

根據《澎湃新聞》報導，男子在2016年透過網路遊戲認識上海的伍娜，2人交往2年後確定關係，後來開始同居，但伍娜不知道，男子當時已和2任妻子分別育有一子一女。她透露，2人感情一直都很好，只是男子總遇到各種難事，像是母親生意失敗、幫朋友還債等，每個月都會向她借錢，由於伍娜家境富裕，每次都會借給男友。

2019年10月，男子藉口到寧夏出差，向伍娜借了6000人民幣機票錢（約2.6萬元新台幣），沒想到回來不久後，又稱他損壞公司設備，需要借10萬人民幣（約44萬元新台幣），後來又表示自己可能會因此坐牢，需要靜一靜，因此搬離了愛巢。伍娜天真的相信，期待男子出獄後會聯繫她，直到她接到曹曼打來的電話，才驚覺自己一直和別人「共享男友」。

（示意圖／翻攝自Pixabay）

曹曼和男子在2019年相識，男子之前說要去寧夏出差，其實拿著向伍娜借的錢，和曹曼去旅遊。2人確定戀愛關係後同居，期間男子以朋友病重的母親需要籌錢，向曹曼借錢，曹曼毫不猶豫借他，但男子之後又以還信用卡、放貸等理由，前前後後共借了10萬多人民幣（約44萬元新台幣）。直到曹曼無意間在男子的手機中，發現有其他女人存在，心中開始產生懷疑。後來2人經常爭吵，曹曼在2020年10月催促他還錢，而男子只還她8萬人民幣（約35萬元新台幣），雙方關係因此破裂。

2人一同到警局報案，才知道男子早就結婚，而且是二婚，並且一度重婚，總共騙取他人300多萬人民幣（約1300多萬元新台幣）。直到警察上門，男子的現任妻子胡夢才知道事情真相，男子和她在2015年登記結婚時，還沒和前妻離婚，為了不穿幫，還編造「父母已雙雙離世」的謊言，直到2年後，該段婚姻結束。

（示意圖／翻攝自Pixabay）

警方調查發現，男子的女友不只2人，他在2019年7月和楊艷交往，2019年9月和鄒芸交往，還向2人分別借了10萬及2萬人民幣，而男子先前還給曹曼的錢，也是向其他人借的。鄒芸在交往期間，還二度懷孕，但在男子的勸說下選擇做流產手術。

經審理，浦東新區人民檢察院認為，男子在本身沒有償還能力的情況下，多次編造各種理由向多名被害人借錢，共騙取他人300多萬人民幣，構成詐騙罪，另外再婚姻關係存續期間，又與第3人登記結婚，構成重婚罪。檢察機關認為，男子應數罪併罰，遂以詐騙罪和重婚罪向法院提起公訴。

（以上人名均為化名）