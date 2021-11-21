日韩争端再起 美国“三方同盟”被泼冷水_新浪新闻

原标题：日韩争端再起，美国“三方同盟”被泼冷水

明明是三个人的“大秀”，最后却成了谢尔曼的独角戏。

11月17日，因为被日韩盟友“抛弃”，美国常务副国务卿温迪·谢尔曼不得不独自一人出席原定的三方记者会。

近日，由于韩国国家警察厅厅长到访争议岛屿（韩国称独岛，日本称竹岛），日韩关系再起波澜。正在美国参加美日韩三国副外长会议的日本外务省事务次官森健良、韩国外交部第一次官崔钟建甚至拒绝出席联合记者会，最终仅谢尔曼一人独自面对媒体。

分析认为，美国一直试图建立美日韩三边同盟，以强化美国的东亚盟友体系，推进其亚太战略，但由于日韩之间龃龉不断，这一构想短期内或难推进。

韩日岛屿争议再起波澜

事情缘起于韩国国家警察厅厅长金昌龙的一次“秘密”行程。

据韩联社报道，本月16日，金昌龙到访独岛，成为自2009年以来第一位到访独岛的韩国国家警察厅厅长。

韩国政府官员对韩联社透露，这次行程本来是非公开行程，由于独岛的外交敏感性，出发前韩国国家警察厅还咨询了包括外交部在内的多个政府部门。但最终，多家媒体公开报道了金昌龙的这次行程。

消息爆出后，日本方面表示强烈抗议。

日韩关于该岛屿的争议由来已久，目前韩国实际控制该岛屿，并称之为“独岛”。但日本宣称对该岛拥有主权，称之为“竹岛”。

这一争议影响到了正在美国举行的美日韩副外长级官员会议。当地时间11月17日，三国副外长举行了三边会谈后，按计划将在美国务院共同出席记者会，但最终，日韩副外长都未露面。

据日本共同社18日报道，日本官房长官松野博一称，由于韩国国家警察厅厅长到访竹岛，日方决定退出和韩、美副外长举行的联合记者会。

日本驻美大使馆发言人也向路透社表示，金昌龙到访竹岛引发日方强烈抗议，“在这种情况下，我方认定，不适合举行共同记者会”。

对此，韩国青瓦台方面称，若日方确实因为金昌龙访问独岛一事缺席美日韩副外长联合记者会，那么这种情况可以说是“非常罕见的”。

据韩联社报道，青瓦台方面强调，独岛在历史、地理和国际法上均是韩国固有领土，金昌龙本月16日访问独岛一举“不存在任何问题”。

美国展现三方同盟“大秀”受挫

美联社评论称，日韩盟友拒绝和美方一起出席联合记者会，这场由美国主导、意在展现美日韩三方盟友团结的“大秀”无奈受挫。

美国常务副国务卿谢尔曼当天独自面对来自各国的媒体，她表示，日韩之间“仍有一些双边争端待解决”，强调森健良和崔钟建未出席记者会“和今天的会议无关”。

17日稍早，谢尔曼和森健良、崔钟建举行了持续3小时的三边会谈。谢尔曼介绍称，三方讨论了南海问题、民主人权问题，重申了建立一个“自由、和平、稳定、开放的亚太地区”的承诺，此次会谈“友好、具有建设性且成果丰富”。

美国国务院还在一份声明中表示，美日韩三方重新确认，三方合作对于应对一系列国际问题非常关键，包括应对气候危机、发展清洁能源、抗击新冠疫情等。

中国社科院美国所研究员李枏对新京报指出，美国一直想构建一个美日韩三边同盟，或者说把美日同盟和美韩同盟联动起来，从而使得美国的东亚盟友体系更为稳固。

“但从这一次的联合记者会风波就可以看到，由于领土争端和其他历史遗留问题，日韩之间的矛盾随时有可能升级，这就导致美国试图构建的这种三边关系短期内难以出现实质性进展。”

然而，虽然三方“大秀”刚刚受挫，美国仍未放弃。

据共同社报道，当地时间11月18日，谢尔曼和森健良举行了双边会谈，双方再次强调了美日韩三方合作的重要性。

美国国务院称，虽然谢尔曼和森健良都同意“美日同盟是印太地区和平与稳定的基石”，但两人再次重申了美-日-韩三边合作的重要性，以共同应对“21世纪的全球性挑战”。

韩国总统选举或是一个变数

此次会谈是日本首相岸田文雄上台以来首次举行的美日韩副外长级会议，三方联合记者会告吹，或许意味着韩日关系短期内难以得到改善。

韩日关系近几年来陷入低谷，关于“强征劳工”、“慰安妇”等历史问题两国龃龉不断，经贸争端、韩国不再续签《韩日军事情报保护协定》等更是让两国关系陷入持久的僵持。

李枏表示，从长期来看，日韩之间的领土争端、历史遗留问题、对朝鲜的认知问题等，都是两国关系中难以跨越的障碍。而美国在韩日关系中并没有起到一个很好的协调作用，导致两国关系经常会因为一些小事恶化。

不过，由于韩国总统选举即将到来，未来的韩日关系、韩美关系都可能出现一些新的变化。

目前，在野党国民力量党总统候选人尹锡悦和执政党共同民主党总统候选人李在明形成了两强相争的格局，到底谁将成为现任总统文在寅的接班人，明年3月9日的总统选举后才能见分晓。

李枏分析称，韩国总统选举可能会对未来的韩日关系产生一定影响。“若是来自保守派的尹锡悦胜选，那么韩日关系可能会得到改善；而若是进步派的李在明当选，韩日关系可能还会维持目前的僵持状态。”

除此之外，李枏认为，美国某种程度上也在等待韩国的总统选举结果。他表示，若是保守派上台，韩国的对外政策可能会发生比较大的变化。

“韩国目前仍在中美之间寻求平衡，但美国希望将韩国拉入其印太战略，对美而言最理想的状态是美日韩三方联动，但若是韩日关系难解，美方可能会寻求将美日、美韩两个双边同盟加入到印太战略中。”李枏称，“但现实情况可能和想象中有差别，因此美国某种程度上也在等待韩国的总统选举结果”。

在备受关注的朝鲜半岛问题上，韩美双方都表示，对于双方在终战宣言问题上的磋商速度和方向表示满意。谢尔曼还表示，美日韩三国重申在朝鲜半岛彻底无核化问题上的“共同承诺”。

李枏指出，拜登政府的对朝政策一个重要特点是体现美日韩盟友的利益，但是需要认识到，美日韩三国强化盟友关系，对朝鲜来说只是一个压力，这与朝鲜方面希望的美国率先放弃敌对政策完全背道而驰。因此，美日韩强化三边关系对于朝核问题的解决可能会起到消极的作用。

责任编辑：张建利