搬出國仇家恨! 華春瑩 : 提醒一下 北約還欠著中國人民的血債 | 政治

塞爾維亞共和國24日舉行多場大型活動，悼念22年前北大西洋公約組織轟炸南斯拉夫聯盟共和國事件的罹難者，塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić）表示永遠不會忘記當年發生的事，譴責北約國家未經聯合國安理會授權就對主權國家發動攻擊，是可怕的罪行與侵略。對此，中國外交部發言人華春瑩今天 (26日) 附和，北約現在也在與中國較勁，警告「不要忘了北約還欠著中國人民的血債」。

1999年科索沃戰爭時期，北約在未經聯合國安理會授權下，以行動代號「盟軍行動（Operation Allied Force）」對南斯拉夫聯盟共和國進行空襲轟炸，其中現為塞爾維亞共和國的地區受害最嚴重。該場為期78天的轟炸一共造成超過2500位平民遇難，其中包含79名兒童，逾20萬名塞爾維亞人被迫撤離科索沃。

此外，同年五月北約也向當時的中國駐南斯拉夫聯盟使館投擲炸彈，導致3名記者死亡、20人受傷，由於該行動同樣未經聯合國安理會授權，引發爭議。

對此，華春瑩表示，北約現在也有跟中國較勁的意味，甚至在北約外交部長會議上稱中國為「挑戰」，「中方想提醒北約，北約還欠著中國人民的血債，北約不要忘了1999年以美國為首的北約嚴重違反有關國際法和國際關係基本準則，悍然對南聯盟進行轟炸，造成了包括三名中國記者在內的大量無辜平民遇難。」

華春瑩指出，現在的世界潮流雖是和平發展，但也看到強權政治、霸權主義仍不時興起，嚴重危害和威脅世界的安全穩定和國際公平正義。華春瑩強調，無論在南斯拉夫聯盟、伊拉克、利比亞還是敘利亞，都不該忘記在輪番轟炸下失去生命的人民，以及變成斷垣殘壁的古蹟。

華春瑩質疑，西方國家在未經聯合國安理會授權就發動戰爭時，「他們關心過這些國家人民的人權嗎？這就是他們所說的國際規則嗎？他們難道不應該對他們的戰爭行為追責嗎？」她痛批，今天的世界不應該是誰的胳膊粗、拳頭大，誰就說了算，以大欺小，恃強凌弱的時代，早已一去不復返，呼籲各國抵制單邊霸凌行徑。

塞爾維亞共和國24日舉行多場大型活動，悼念22年前北大西洋公約組織轟炸南斯拉夫聯盟共和國事件的罹難者，塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić）表示永遠不會忘記當年發生的事，譴責北約國家未經聯合國安理會授權就對主權國家發動攻擊，是可怕的罪行與侵略。

對此，中國外交部發言人華春瑩附和，北約現在也在與中國較勁，警告「不要忘了北約還欠著中國人民的血債」。