拜登计划给富人加税 收入最多锐减11%！特朗普政策又要被废？|特朗普_新浪财经_新浪网





突发！拜登计划给富人加税，收入最多锐减11%！特朗普政策又要被废？美股“深V”爆发！奥运会基本确定闭门举办．．．

拜登又有大动作了，这次他计划给美国富人加税，收入最多的1%将减少11.3%的收入。而公司税也将增加7%。

值得注意的是，此次加税可能包括废除特朗普2017年税改中的部分内容，主要是使公司和富人受益的部分。

另外，最近阿斯利康疫处于风口浪尖，因为血栓及死亡事件，欧洲已有多个国家停用该公司疫苗。

拜登计划给富人加税

拜登政府、以及至少六个州政府，正在计划给富人加税，以应对新冠疫情带来的经济影响。收入超40万美元的人受影响最大。

增税措施主要是基于拜登的2020年竞选提案。税收基金会对提案的独立分析估计：

- 对个人：2021年，收入最高的1%纳税人的税后收入将减少约11.3%，收入最高的5%纳税人的收入将减少1.3%。收入处于上面90-95%纳税人的收入将减少0.2%。

- 对企业：拜登计划将公司税从21%提高到28%。

此次加税可能包括废除特朗普2017年税改中的部分内容，主要是使公司和富人受益的部分。

美股深V，再创历史新高

周一，道指和标普500指数再创收盘历史新高，道指涨0.53%报32953.46点，标普500指数涨0.65%报3968.94点，纳指涨1.05%报13459.71点。工业大麻股和抗疫概念股普涨；航空股多数上涨，美联航涨8.26%；恩智浦半导体将于2021年3月22日周一美股开盘时加入标普500指数。游戏驿站盘中下跌熔断，专业制药公司KEMPHARM盘中上涨熔断。

美股工业大麻股普涨，SUNDIAL GROWERS涨14.08%，APHRIA涨10.82%，TILRAY涨逾10.05%，AURORA CANNABIS涨5.39%，CANOPY GROWTH涨3.98%。

美股WSB概念股多数上涨，AMC娱乐控股涨25.63%，SUNDIAL GROWERS涨14.08%，高斯电子涨3.66%，游戏驿站跌16.78%盘中一度熔断。

美股抗疫概念股集体上涨，诺瓦瓦克斯医药涨7.24%，MODERNA涨4.87%，BIONTECH涨4.45%，吉利德科学涨2.45%，阿斯利康涨0.72%。

美股航空股多数上涨，美联航涨8.26%，美国航空涨7.7%，达美航空涨2.29%，西南航空涨1.7%，波音跌1.37%。

热门中概股涨跌不一，东方文化和香港大公文交所涨逾100%，哔哩哔哩涨1.51%，京东涨1.32%，百度涨0.48%，逸仙电商跌11.39%，爱奇艺跌4.92%，微博跌2.36%，拼多多跌1.2%，网易跌0.81%，阿里巴巴跌0.68%，腾讯音乐跌0.45%。新能源汽车股涨跌不一，特斯拉涨2.05%，理想汽车涨0.82%，小鹏汽车涨0.63%，蔚来汽车跌1.29%。

美股大型科技股涨跌不一，苹果公司涨2.45%，亚马逊跌0.25%，奈飞公司涨0.43%，谷歌涨0.22%，Facebook涨1.99%，微软跌0.4%。

美股银行股全线走低，花旗集团跌1.34%，高盛集团跌0.74%，摩根士丹利跌0.69%，富国银行跌0.65%，摩根大通跌0.54%，美国银行跌0.7%。

福奇喊话特朗普：让你的支持者接种疫苗

据路透社14日报道，一项美国国内的民调显示，大约半数共和党支持者表示他们不会接种新冠疫苗。

对此，美国总统首席医疗顾问福奇14日在接受采访时表示，他希望美国前总统特朗普敦促其支持者尽快进行疫苗接种。美国总统首席医疗顾问 安东尼·福奇：“我希望他（特朗普）这么做，因为你给出的数字太令人不安了，为什么一个群体中有如此多的人。仅仅出于政治考虑而不想接种疫苗，这完全没有道理，这话我已经说了很久了。我们必须把政治倾向，和一般常识以及公共健康区分开。

出现血栓及死亡事件！欧洲15国宣布停用这种疫苗

由于接种者出现血栓甚至死亡事件，阿斯利康疫苗近日处于舆论的风口浪尖。德国、法国、意大利政府15日宣布，将暂停使用阿斯利康疫苗。截至当天，欧洲已有15个国家停用阿斯利康疫苗。与此同时，英国政府仍呼吁国民相信并接种阿斯利康疫苗。在亚洲，韩国总统文在寅和泰国总理巴育表示将于近日接种该疫苗，以打消公众疑虑。

据“德国之声”15日报道，在采纳了相关机构的建议后，德国卫生部宣布从当天起暂停阿斯利康疫苗在德国的接种工作。法新社15日报道称，法国总统马克龙当天宣布暂停阿斯利康疫苗的接种，报道同时提到，法国国家药品管理局13日还曾表示，该国暂未出现任何死亡、血栓形成等严重的副作用病例，故决定继续阿斯利康疫苗的接种计划。意大利安莎通讯社15日报道称，意大利药品管理局当天也宣布暂停阿斯利康疫苗的接种。此外，爱尔兰与荷兰14日宣布暂停阿斯利康疫苗的接种。

此前一周，欧洲多地报告接种阿斯利康疫苗后出现血栓甚至死亡的案例。丹麦、挪威、冰岛、保加利亚已全面暂停接种该疫苗，奥地利、意大利、卢森堡、爱沙尼亚、立陶宛、拉脱维亚和罗马尼亚宣布停用相关批次的阿斯利康疫苗。欧洲之外，印尼15日宣布推迟接种阿斯利康疫苗。

3月14日，阿斯利康公司发布声明为自己辩护，称其对新冠疫苗接种者安全数据进行的审查显示，没有证据表明血栓风险增加，并表示：“我们对英国和欧盟超过1700万名接种者的所有可用安全数据进行了仔细审查。在任何年龄段、性别、接种批次或任何特定国家与地区，都未发现接种导致肺栓塞、深静脉血栓形成或血小板减少的风险上升的证据。”

与此同时，英国政府仍在号召国民信任阿斯利康疫苗，避免疫苗接种工作陷入停滞。英国广播公司（BBC）15日报道称，英国药品与保健品管理局建议民众继续接种阿斯利康疫苗，表示现有证据“不能说明”接种疫苗引发血栓。

韩联社15日报道称，青瓦台当天表示，总统文在寅与夫人将于23日接种阿斯利康疫苗，希望借此打消民众对这款疫苗安全性的疑虑。韩国目前已有59万人接种了新冠疫苗，其中95%的人接种阿斯利康疫苗。韩国目前共发生16起接种新冠疫苗后死亡的案例，但防疫部门15日表示，初步判定死亡病例与疫苗无关。另据路透社15日报道，泰国政府发言人当天表示，泰国将于16日恢复阿斯利康新冠疫苗接种计划。受欧洲多国暂停接种的影响，泰国政府推迟了原定于12日开始的该款疫苗接种计划。据泰国官员透露，泰国总理巴育及内阁成员将率先接种。

史上首次？奥运会基本确定闭门举办

东京奥运会倒计时不足130天，而近期的消息也透露出东京奥运会很可能最终会在冷清的气氛下举办。

昨天日本媒体曝出，日方将对奥运期间各国家和地区赴日的政府代表团设定严格的人数限制，要求各方将外国国家元首或政府首脑及随行人员的人数限定在12人以下，部长级官员及随行人员限定在5人以下。

上周以来，多家日本主流媒体就陆续援引多位日本政府和东京奥组委相关人士的消息称，已基本确定东京奥运会和残奥会将不会接纳来自海外的普通观众。而最终的决定将会在本月25日、圣火传递活动开始之前做出。

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责任编辑：李园