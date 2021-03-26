拜登就职两个月 三大难题依旧|新华社|疫情|美国_新浪新闻

原标题：全球连线 | 拜登就职两个月 三大难题依旧

新华社华盛顿3月26日电 当地时间3月25日，美国总统拜登举行就任总统65天来首场白宫记者会。在一个多小时问答中，他谈及一系列内政外交热点。

分析人士指出，拜登政府执政两个月来动作不少但亮点不多，在内政外交上仍面临多重挑战，又缺乏解决棘手问题的新思路，三大难题依旧凸显。

3月25日在美国弗吉尼亚州阿灵顿拍摄的视频画面显示，美国总统拜登在华盛顿白宫举行的记者会上讲话。新华社记者刘杰摄

难题一：疫情仍存多重风险。

应对新冠疫情和恢复经济是拜登政府当前最紧迫问题。在记者会上，拜登有意标榜自己的“抗疫成绩单”。

“我曾说过要在自己就职100天内在美国完成1亿剂新冠疫苗接种，上个星期在我就职58天时就达到目标了。”拜登在记者会上一开场就“自我表扬”。

他说，计划就任100天时实现2亿疫苗接种、绝大多数中小学复课，还将推出大规模基础设施重建计划。

3月24日，行人在美国纽约时报广场过马路。新华社发（郭克摄）

然而，分析人士指出，美国疫情尽管有好转趋势，但疫情应对仍面临双重难题。

一方面，现实风险重重。就在拜登记者会前一天，美国约翰斯·霍普金斯大学数据显示，美国累计确诊病例超过3000万例、累计死亡病例超过54.5万例，两项数据均继续高居全球之首。

美国艾奥瓦大学微生物学和免疫学教授斯坦利·珀尔曼告诉新华社记者，近期一些地区解除防控措施，民众防疫神经松懈，加之变异新冠病毒在美国快速传播，疫情风险仍非常令人担忧。

中国国际问题研究院副研究员沈雅梅告诉记者，美国疫情高峰似乎正在过去，但移民到来、抗议示威活动不断上演，都是美国疫情应对的潜在风险。

另一方面，美国“解题思路”依然有问题。美国杜克大学亚洲与中东研究系教授、中国研究中心主任刘康说，美国疫情的确比之前得到了更有效的控制，但美国政府目前仍然只是自顾自，不重视国际合作。

分析人士指出，疫苗并非抗疫的“万能药”，疫情之中没有国家能独善其身，应对疫情迫切需要国际合作，美国应转换目前的“美国优先”思路。

难题二：人权顽疾根深蒂固。

尽管拜登在记者会上承认目前美国拘留未成年非法移民的设施“拥挤不堪”“不可接受”，但仍试图淡化美墨边境非法移民潮带来的挑战。

分析人士指出，这与拜登上台以来在内政方面“一热一冷”的策略相符——对疫情、疫苗、小企业救助及民生等问题“热处理”，但对移民、控枪等美国社会分歧严重的问题相对“冷处理”。

3月21日，在美国纽约，人们集会抗议针对亚裔的歧视行为和仇恨犯罪。新华社记者王迎摄

分析人士指出，美墨边境大规模非法移民潮，重大枪击案接连发生，针对少数族裔的种族歧视和仇恨犯罪增加，均反映出拜登政府在内政方面、尤其是人权问题上依旧“无解”。

刘康说，去年以来美国针对亚裔仇恨犯罪频发等现象再次暴露美国的种族主义顽疾，种族矛盾加剧美国社会严重撕裂。

难题三，外交难脱窠臼。

过去两个月来，拜登政府逆转了上届政府在气候变化、军控、也门等问题上的立场，重返气候变化《巴黎协定》、恢复与世界卫生组织关系、延长美俄《新削减战略武器条约》、宣布有条件重返伊核协议，在各个场合强调同盟体系和多边机制重要性，还在欧洲、亚洲开展活跃的外交。

3月24日，欧盟委员会主席冯德莱恩（右）在比利时布鲁塞尔迎接到访的美国国务卿布林肯。新华社发

分析人士指出，尽管拜登屡次宣称“美国回来了”，但美国与世界都已不复从前。一来，从“买美国货”到疫苗供应等种种措施来看，“美国优先”外交取向没有实质变化。二来，美国与盟友的利益分歧和信任裂痕不易弥合。三来，拜登政府在一些棘手外交问题上缺乏“新招数”。

整体来看，拜登政府没有脱离美国传统外交窠臼和二元对立的冷战思维，要摆脱上届政府遗留的外交包袱并寻求实质性突破，缺乏新思路，困难重重。（视频记者：邓仙来、胡友松、宿亮、眭黎曦；文字记者：徐剑梅、刘品然、邓仙来、谭晶晶；编辑：孙浩、马晓燕；剪辑：王沛）

责任编辑：祝加贝