底線一退再退? 曾放話美軍踏上台灣就武力解放 今傳早駐台一年多 中媒忙刷淡 | 中國

2017年駐美公使李克新曾放話 :「美國軍艦抵達台灣之日，就是解放軍武力統一之時」，之後小粉紅與中媒就不斷用這句話來恐嚇台灣。《華爾街日報》今 ( 8 ) 日報導中，引述一位美國官員的言論，指出美國有陸戰隊一直在台合作進行軍事秘密訓練，中國《環球時報》總編輯、人民網有限公司董事胡錫進卻只淡淡表示 :「幹嘛只有24人，幹嘛要秘密公開?」。對此，《大紀元時報》時政評論人秦鵬指出，這證明中共真的怕美國，對台的底線是一退再退。

台海劍拔弩張的局勢一直是各界關注的議題。一名美國官員透露，美國擔憂中共發動武力攻擊侵略，為了加強台灣的防禦能力，派出一個特種作戰部隊和一支海軍陸戰隊 (約 24 人)，秘密在台與當地合作進行軍事訓練，此行動已經至少持續一年了。小粉紅先前說 :「美軍踏上台灣之日，就是我軍解放台灣之時」，秦鵬表示，如果他們聽到一定也會如此高喊，但他認為儘管這則消息非常爆炸性，中共官方仍不敢高調宣示要這麼做。

胡錫進今 ( 8 ) 日公開在推特諷刺地表示 :「幹嘛只有 24 人，幹嘛要祕密地？美國應該公開派 240 人，穿著美軍制服，並公開他們的基地所在地。到時看看解放軍會不會發動有針對性的空襲，來消滅這些美國侵略者！」。之前他曾在《環球時報》的社評寫道 :「美軍重新進駐台灣？那將意味著戰爭」，如今美軍已進駐台灣，秦鵬質疑胡錫進的標準已經提高至 240 人，他認為胡錫進的說法很有意思，表面上看起來是一個戰爭威脅，但他又故意設置了一個不存在的條件，所以其實只是暴露出中共的色厲內荏而已。

秦鵬以兩點補充說明 :

第一，《華爾街日報》已明確表示消息來源是美國官員透露的獨家消息，已經很公開，不算是秘密，是美國故意放風的。

第二，他認為駐軍不在於多寡，因為性質是一樣的。今年5月，台灣媒體透露出美國陸軍安全部隊援助旅（SFAB）已進駐台灣新竹湖口陸軍部隊訓練測考中心，負責觀察台陸軍聯合兵種營的測考。當時中共官方保持沉默，總部在北京的美國中文新聞網站《多維新聞》於5月18日發表了一篇相關報導，引述軍事專家張燁的評論 :「美軍此舉破壞了一中底線，但尚未完全突破紅線」，網友紛紛嘲笑 :「中共的底線就是沒有底線」。

總統蔡英文近日向北京喊話：「對岸的做法，已經嚴重破壞區域的和平穩定，在這裡，我要正告北京當局，務必要有所克制，避免擦槍走火。」，表達出事態嚴重性。國防部長邱國正也直白地說，當前的台海局勢是他從軍 40 年以來最嚴峻的時刻。甚至有專家指出，中共武力攻台最快就在明年，有可能引發第三次世界大戰。秦鵬認為習近平基於個人的政治野心，攻台是必然的，但發生在明年的可能性不大，因為習近平尚未在 20 大坐穩位子，但是一旦坐穩，危險性就會大大增加。

2017年駐美公使李克新說:「美國軍艦抵達台灣之日，就是解放軍武力統一之時」。

《華爾街日報》今 ( 8 ) 日報導中，引述一位美國官員的言論，指出美國有戰隊一直在台合作進行軍事秘密訓練

中國《環球時報》總編輯、人民網有限公司董事胡錫進表示，「幹嘛只有24人，幹嘛要秘密公開?」。時政評論人秦鵬則在直播中指出，中共底線是一退再退。



解放軍遼寧號戰鬥群在西太平洋軍演。(資料照片) 圖 : 翻攝自人民微博