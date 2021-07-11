工作时间的历史演变 每周四天工作制引发热议和争论的背后 – BBC News 中文

2021年7月10日

图像来源，Getty Pictures 图像加注文字， 疫情导致许多人居家远程上班，这会推动每周四天工作制的实行和普及吗？

一周工作五天休息两天的制度是从什么时候开始的？每周工作四天会成为常态吗？

新冠疫情催生很多国家和大公司实行弹性上班制的同时，最新从西欧国家冰岛传出：每周四天工作制的试验“大获成功”。

冰岛的这一试验是世界上规模最大、时间最长的一次缩减工作时间的试验：时间从2015年至2019年，参加的人数为2500人，其中有朝九晚五的办公室工作人员，也有需要轮班的医院员工。

试验得出的结论是：所有参加者身体更加健康、心情更加舒畅、工作效率更高，工作成果不仅没有受到影响反而有所增加。

相信对这样的试验结果很多人不会感到惊讶意外。

实际上，每周四天工作制正在成为越来越多国家和公司的努力目标。2019年，微软日本公司试行了每周四天工作制，生产率飙升四成。2021年3月，西班牙开始了全国范围的四天工作制试验。

四天工作制会成为疫情过后的世界潮流吗？来看看人类工作时间的历史演变过程，或许能更好地了解潮流的走向。

一周七天

在长达几百万年的人类认知演化过程中，人类与动物一样靠采集和狩猎为生，饿了“工作”，饱了“休息”。

大约一万年前，人类开始农业革命，对所处世界的“数字”越来越重视。地球绕太阳运行需要356又四分之一天，每天有24小时。

中国古代历法中，一年360天，被分为24个节气，72候，即以五日为一候，因此汉朝官员有“五日一休沐”的传统，后来唐朝还出现十天一休沐的“旬休”。

普遍认为，一周七天的说法出现在大约4000年前的古代巴比伦。古巴比伦人认为构成太阳系的七颗行星格外神圣，决定七天为一周。

但人类要等到近代科学迅速发展的工业革命时期才有了“周末”的概念。实际上，使“周末”成为现代人生活一部分的除了工业革命，还有宗教信仰的关系和工会对工人权利的追求。

周末

18世纪60年代，大机器生产开始取代工场手工业，从棉纺织业技术革新开始，英国开始了一场席卷全世界的工业革命。

图像来源，EPA 图像加注文字， 科技解放了人类还是给人类套上了更沉重的枷锁？

大规模的机器生产需要众多的工人，但在信奉基督教的英国，礼拜日是去教堂的日子，没有人被要求工作。于是一周七天中有了礼拜日休息的传统。

但是，很多人在礼拜日这天吃喝玩乐，纵情享受，工厂面临周一很多工人旷工的窘境。英国的工厂主为了确保工人周一准时出勤不得不妥协：周六多给半天休息时间。

据考证，“周末”（weekend）一词的最早记录出现在1879年的一本英国杂志《笔记与疑问》（Notes and Queries）中。

杂志中写道：在斯塔福德郡，如果一个人在星期六下午结束一周的工作后离开家，与远方的朋友一起度过星期六的晚上和接下来的星期天，那么他就被说成是在某处过的周末。

两天周末

但周末从一天到一天半，再变成两天经历了数十年。

1908年，美国新英格兰地区的一家工厂允许有两天的周末，以便犹太员工能够遵守安息日。对犹太工人来说，星期六是安息日，即从星期五的夜幕开始一直到星期六的夜幕，是一周中最神圣的时刻。

这在工人中很受欢迎，并导致附近的其他行业也开始效仿每周五天工作。

1926年，美国富有传奇色彩的汽车制造商亨利·福特（Henry Ford）规定员工周六和周日为休息日，并实行每周40小时工作时间。每天八小时每周五天的工作制成型。

福特的五天工作制，虽然被称为是以工人福利为出发点的利他主义行为，但他也因此获利。这是继他在1914年大幅度增加工人薪金至每日5美元之后的又一个极大刺激生产力的举措。

有经济学家认为，100多年前因为福特公司大规模推广五天工作制，美国汽车工人成为有现金又有时间的中产消费者，对振兴美国经济起到了非常大的作用。

周末与就业

但美国在1932年正式采用五天工作制时，却是为了应对大萧条造成的失业问题。

英国五天工作制出现在1933年。连锁药房博姿（Boots）的董事长约翰·布特（John Boot）面临着工厂产能过剩，必须裁减工人的困境。

布特当年的解决办法是将工厂在周六、周日关闭， 不裁员也不减薪，用缩短工作时间来减少产能过剩的问题。减少工作时间还给博姿带来了另一个意外的好处：工人有了更多时间休闲、照顾家庭后，周一早上回厂上班时精神抖擞、效率很高。

进一步的研究表明，每周两天的休息时间减少了缺勤率，对生产力有积极的影响。

每周五天工作制在宗教团体的支持下，在工会组织的推动下，从1930年代开始在美、英等西方国家实施。

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不过，五天工作制在亚洲包括中国大陆、香港和台湾的普及则比西方国家晚了几十年。

四天工作制争议

西方国家近年来越来越受瞩目的每周四天工作制，虽然试行成功，但争议仍然很大。

支持四天工作制的劳工权益人士以及专家认为，每周四天工作制的好处可以总结为：

生产力提高：员工工作与休闲时间相平衡能达到事半功倍的效果；

促进男女平等：男性有更多时间照顾家庭分担责任，有助妇女从育儿和家务中解放出来公平就业；

促进工作热情：劳逸结合是最好的工作方法；

减少碳排放：减少工作天数有助降低员工通勤造成的交通排放，减少办公大楼使用时所需的能源，有助环境保护。

但是，四天工作制也有很多反对的声音。

英国反对党工党2019年所做的报告认为，减少工作时间而不减少薪酬“有助物质丰富和精神健康”，因此将考虑是否把减少工作天数列入党的努力方向。英国各大工会也大力支持减时不减薪的四天工作制。

但是英国著名的亚当斯密经济研究所（Adam Smith Institute）警告说，“如果强迫人们减少工作时间，最终他们的收入肯定会减少。”

该研究所的马休·勒什（Matthew Lesh）曾表示，如果英国实行四天工作制，“英国经济将对投资和创业者失去吸引力”。

“我们也应该奖励赞赏那些努力工作供养家庭的劳动者们，而不是剥夺他们愿意工作的自由。”

未来梦想

肆虐全球的新冠疫情给各国的经济带来严峻挑战，“四天工作制”会像上个世纪“五天工作制”一样在危机中应运而生吗？人类面对气候变化这一灾难性的危机，会集体改变思路共同寻找出路吗？

对许多打工者而言，特别是在老板们提倡朝九晚九每周六天工作996制的地方，“四天工作制”或许已经像是白日梦，遥不可及。

不过，有人已经提出更加远大的梦想。