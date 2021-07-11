工作时间的历史演变 每周四天工作制引发热议和争论的背后 – BBC News 中文

9 minuti ago Allegria Manna

图像来源，Getty Pictures

图像加注文字，

疫情导致许多人居家远程上班，这会推动每周四天工作制的实行和普及吗？

一周工作五天休息两天的制度是从什么时候开始的？每周工作四天会成为常态吗？

新冠疫情催生很多国家和大公司实行弹性上班制的同时，最新从西欧国家冰岛传出：每周四天工作制的试验“大获成功”。

冰岛的这一试验是世界上规模最大、时间最长的一次缩减工作时间的试验：时间从2015年至2019年，参加的人数为2500人，其中有朝九晚五的办公室工作人员，也有需要轮班的医院员工。

试验得出的结论是：所有参加者身体更加健康、心情更加舒畅、工作效率更高，工作成果不仅没有受到影响反而有所增加。

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