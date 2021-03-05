国际锐评丨中国的发展目标 世界期盼的确定性|高质量发展_新浪财经_新浪网





原标题：国际锐评丨中国的发展目标 世界期盼的确定性

中国全国人大年度例会5日开幕。会上提请审议的政府工作报告总结了过去一年和过去五年的发展成就，对2021年重点工作以及“十四五”时期的主要目标任务作出部署。报告既立足当下，又着眼长远，充分体现出中国经济发展不仅追求量的合理增长，更注重质的稳步提升。

像往年一样，中国经济增长预期目标成为两会前外媒讨论的焦点。如今，答案揭晓——中国将2021年GDP预期目标设定为增长6%以上。

这个预期目标，充分考虑了中国经济发展面临的内外形势，符合经济运行实际情况，体现了“稳”字当头。

需要指出的是，今年设定的6%以上预期目标与疫情前设定的年度预期目标相比，尽管在数值上基本一致，但所处的宏观经济环境并不相同。鉴于去年中国成为全球唯一实现正增长的主要经济体以及较低的增长基数，外界对中国今年经济增长预期更为乐观。不过，考虑到国际环境的不确定性，以及进入新发展阶段的改革需求，中国将今年增长目标设定为6%以上，显然更合理、更科学、更符合当下的实际需要。

此外，中国经济增速是一个综合性指标，体现了保持经济运行在合理区间的要求，有利于推动高质量发展。国际咨询公司科尔尼全球合伙人王宇在接受《国际锐评》采访时表示，随着全球疫苗的分发与接种，预计2021—2022年全球将逐步加强经贸联系，中国需要告别疫情的短期扰动，重新回到中长期目标的实现上，因而6%的目标设定是非常有意义的。

值得注意的是，报告再次明确了宏观政策不会出现急转弯，保持连续性、稳定性和可持续性。同时，还将延续疫情期间财政货币政策为市场主体纾困的做法。例如，将2.8万亿财政资金纳入直达机制，规模明显大于去年；将小规模纳税人增值税起征点从月销售额10万元提高到15万元；大型商业银行普惠小微企业贷款增长30%以上……事实上，过去一年的经验已经表明，保住市场主体是保住就业岗位、为民生兜底的有效办法，也是巩固当前经济恢复成果的必要举措。

除了稳增长，中国推动高质量发展还体现在今年政府工作的多个重点领域中。比如，深入推进重点领域改革、依靠创新推动实体经济高质量发展、坚持扩大内需的战略基点、实行高水平对外开放，促进外贸外资稳中提质、加强污染防治和生态建设等等。

这些重点领域的工作安排，表明中国经济在稳的基础上积极进取，用改革创新牢牢抓住发展的主动权，让高质量发展真正为民众期待的高品质生活服务。同时，这些措施还将为新的五年计划开好局，为中国构建更健康、更高效、更可持续的经济体系打好基础。

对世界而言，中国承诺实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，更好参与国际经济合作，无疑会让中国市场更好地成为世界市场，让全球分享更多中国红利。

一个好消息是：今年1月和2月，包括出口在内的多个数据显示出中国经济延续了去年四季度以来的增势。这表明，中国企业适应形势发展变化的能力很强，中国经济发展的后劲很足，中国有条件实现今年GDP增长6%以上的目标。

2020年，中国的经济总量已经突破100万亿元，占世界经济的比重预计超过17%。在今年这个“十四五”规划的开局之年，中国将着力办好自己的事，保持经济平稳运行，不断迈向高质量发展，给面临不确定性的全球经济持续注入确定性。

（国际锐评评论员）

（编辑 王法）

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责任编辑：王翔