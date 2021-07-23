伊朗启用阿曼湾石油出口终端 可绕过霍尔木兹海峡|伊朗_新浪财经_新浪网













原标题：伊朗启用阿曼湾石油出口终端，可绕过霍尔木兹海峡

图源： 子图网

当地时间22日，伊朗总统鲁哈尼以视频方式出席古莱-贾斯克输油管道的启用仪式，宣布启用阿曼湾一个新的石油出口终端，船只能够绕过霍尔木兹海峡出口石油。

鲁哈尼还在电视直播中说，伊朗启用了一条长达1000公里的输油管道，位于马克兰地区贾斯克的出口终端已经开始运行。该输油管道是伊朗第一条能够绕过霍尔木兹海峡，将原油输送到阿曼湾沿岸原油进出口码头的管道，此举旨在减少伊朗对霍尔木兹海峡的依赖。

据伊通社报道，这一石油管道项目投资530万亿里亚尔（约22亿美元），西起伊朗布什尔省戈勒，东至阿曼湾的贾斯克港。项目启用之初每天能输送30万桶原油，有望于2022年3月全面投入运营，届时，最大输送能力可达每天100万桶。

伊朗通过在阿曼海附近的一艘油轮上装载30万桶油，正式启用了这条管道。

鲁哈尼在线上启用仪式上说，这是对美国阻碍伊朗出口石油的回应。他指责美国发动“经济战争”，阻碍伊朗出口原油，试图干扰伊朗石油工业。他表示，随着时间推移，这一项目的重要性将进一步显现。鲁哈尼表示：

“我们原本只拥有一个石油终端，一旦它出现问题，我们的石油出口就将被切断。这是历史性的一天，伊朗能够摆脱对单一石油运输出口的依赖。只要伊朗认为有必要，它就会从阿曼海出口石油……今天，第一批100吨石油在霍尔木兹海峡以外的地方装载。这表明了华盛顿对伊朗的制裁失败了。”

伊朗石油部长赞加内在电视转播的仪式上说：

“在伊朗110多年的石油历史上，原油出口业务首次从阿曼海的莫克兰海岸开始。”

为确保石油运输安全，减少对霍尔木兹海峡的依赖，伊朗加快了这条可以绕过霍尔木兹海峡管道建设。伊朗和沙特阿拉伯、伊拉克、卡塔尔、阿拉伯联合酋长国等其他海湾产油国经由霍尔木兹海峡出口原油。伊朗此前曾威胁，如果美国制裁阻断伊朗原油出口，伊朗将封锁霍尔木兹海峡。

霍尔木兹海峡是海湾入口处的一条狭窄水道，来自中东产油国的全球近五分之一的石油，都需要通过这里运往亚洲、欧洲、北美和其他地区的市场。此处也经常是国际冲突的发生地，是美国和伊朗之间军事紧张局势的根源，并且在过去发生过数起针对油轮的袭击。

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责任编辑：陈修龙