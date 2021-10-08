中國觀察：習近平的「共同富裕」將如何影響世界 – BBC News 中文

瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）

BBC亞洲經濟事務記者

2021年10月8日凌晨1点33分

圖像來源，Getty Illustrations or photos

中國表示，其政策旨在縮小日益擴大的貧富差距，正是中國目前經濟發展軌道所需。但批評人士表示，這些政策將進一步控制企業和社會的管理方式。

雖然這種「共同富裕」的努力針對中國國內民眾，但它有可能對世界其他地區產生巨大影響。

「共同富裕」最明顯的後果之一，是中國企業的重點重新轉向國內市場。

中國科技巨頭阿里巴巴近年來在全球的知名度不斷上升，現在已經承諾投資155億美元來幫助促進中國的共同富裕，並成立了一個專門的工作組，由其老闆張勇領導。

該公司表示，它是中國經濟發展的受益者，「如果社會和經濟發展良好，那麼阿里巴巴也會發展良好」。

其競爭對手科技巨頭騰訊也表示支持，它已承諾提供77.5億美元。

圖像來源，Getty Photographs 圖像加註文字， 阿里巴巴首席執行官張勇。

一家中國大公司私下告訴我，中國公司熱衷於表明它正在按照黨的要求開展工作，但當推動更多企業公開支持習近平的新願景時，它確實「有點令人震驚」。

「但後來我們漸漸習慣了這個想法。這不是搶劫富人。它是關於重建社會，建立中產階級。說到底，我們是一家消費企業，所以這對我們有好處。」

奢侈品行業或受損

如果共同富裕意味著更多關注中國新興的中產階級，這可能意味著迎合這些客戶的全球企業將受益。

中國歐盟商會（EU Chamber of Commerce in China）主席伍德克（Joerg Wuttke）告訴我：「我們可以看到，關注年輕人就業是好事。」

「如果他們覺得自己是這個國家社會流動性的一部分，這個流動性在減弱，那麼這對我們是有好處的。因為當中產階級壯大時，就會有更多的機會。」

圖像來源，Getty Illustrations or photos 圖像加註文字， 兩位女士參觀上海展覽中心舉辦的一場Gucci品牌成立100週年Aria系列特別時裝展。

但是伍德克警告，與奢侈品行業相關的企業可能表現不佳。

「中國人的消費約佔全球奢侈品消費的50%，如果中國富人決定減少購買瑞士手錶、意大利領帶和歐洲豪華汽車，那麼這個行業將受到打擊。」

不過，儘管伍德克承認，中國經濟確實需要進行重點改革，提高普通中國人的收入，但他表示，共同富裕可能不是實現這一目標的最有效途徑。

中國英國商會主席斯蒂芬·林奇（Steven Lynch）也表示，共同富裕並不能保證，中產階級會像過去40年那樣增長。

他喜歡講述的是，中國經濟在過去幾十年如何快速增長。

「30年前，一個中國家庭每月可以吃一頓餃子，」他在電話中告訴我，他目前在北京。「二十年前，也許他們一周能吃一頓。十年前，每天都可以吃。現在，他們可以買車了。」

但林奇表示，到目前為止，除了阿里巴巴和騰訊企業社會責任努力外，共同富裕還沒有帶來任何具體成果。

在談到最近對科技公司的打擊時，他表示：「許多行業也立即出台了許多監管規定。」「這導致了不確定性，也引發了問題。如果他們轉向國內，他們真的需要世界其他地方嗎？」

新「社會主義」

共同富裕的核心是讓中國社會更加公平，至少在共產黨看來是這樣。這有可能改變社會主義在全球範圍內的含義。

全球化智庫創始人王輝耀表示：「黨現在關心的是普通工人，比如出租車司機、農民工和快遞員。」

「中國希望避免一些西方國家的兩極分化社會，我們已經看到，這種分化會導致去全球化和國有化。」

圖像來源，Getty Photos 圖像加註文字， 兩名婦女在北京三里屯購物時路過一家奢侈品店時戴著防護口罩。

但是長期觀察中國的人士說，如果黨想要把有中國特色的社會主義轉變為另一種模式真的是黨想要的，那麼共同富裕就不是正確的道路。

牛津大學中國研究中心研究員喬治·馬格納斯（George Magnus）表示：「這是習近平任期內中國向左傾斜的一部分，也是向更大控制傾斜的一部分。」

馬格納斯補充，共同富裕並不意味著複製歐洲式的社會福利模式。

他說：「隱含的壓力是遵守黨的目標。」「將對高收入和’不合理的’收入徵稅，並向私營企業施壓，要求它們為黨的經濟目標捐款，」他表示，「但不會對累進稅採取大的舉措。」

自上而下的中國烏托邦

很明顯，共同富裕是習近平領導下的中國國家和社會治理的重要部分。

隨之而來的是，承諾一個更加公平的社會，一個更大、更富有的中產階級，以及會回報而不僅僅是索取的企業。

一種自上而下的烏托邦式的中國，共產黨希望它能成為世界上一個可行模式，而不是西方所提供的模式。

但這也帶來了一個問題：共產黨掌握了更多的控制權和權力。