中國名人因參與日本交流項目被罵「漢奸」 網絡「批鬥」愈演愈烈北京進退兩難 – BBC News 中文

15 minuti ago Allegria Manna

圖像來源，CNS

圖像加註文字，

31歲的蔣方舟曾憑寫作特長，獲清華大學高考降60分錄取而年少成名。

多名曾參與日本政府相關交流項目的中國知識分子在社交媒體上身陷漩渦，他們被中國網民貼上了「漢奸」的標籤。

包括知名作家蔣方舟在內的中國名人過去數年期間曾受日本國際交流基金會的邀請和贊助訪日，但這如今給他們帶來麻煩。日本國際交流基金會是日本外務省下轄的文化組織，資金來源於政府補貼、投資和私人部門捐贈。

此事件是中國愈演愈烈的網絡「批鬥」行動中最新的一例。北京試圖對這場風波進行「滅火」。中國外交部發言人周三（6月9日）稱，這種互訪交流活動「在國際關係實踐中普遍存在」。

分析人士對BBC表示，在中國和西方關係惡化的背景下，中國互聯網上的民族主義情緒不斷升溫，在很多時候已經超出了當局的「預期範圍」，這反過來給中國政府「出了一道很大的難題」。

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