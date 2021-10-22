不近人情 ︳丈夫變植物人申請殘疾證 妻子：被要求丈夫親身交表 – 晴報 – 家庭 – 家居

44 minuti ago Allegria Manna






硬性跟隨規則行事可能弄巧反拙。內地一名男子因患腦病，手術後慘成植物人，長時間照顧為家人帶來龐大經濟負擔，打算申請津貼時卻被要求患者親身交表辦理，家人多次溝通仍不得要領，最終只好請求親友開車接送坐輪椅的患者親臨現場，費時失事。

同場加映：

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男子患腦病變植物人 申請津貼被要求「親身辦理」 

綜合內地傳媒報道，上海一名姓王男子約1年前因腦病而接受手術，惟術後病情仍逐漸惡化，並最終成為植物人，徹底失去行為能力，需長期住院。事後，王男的姓張妻子一直與家人輪流到醫院照顧患者，張女士有感照顧與醫藥費壓力龐大，故於近期為王男辦理殘疾證明，盼可獲津貼紓緩困難。

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據報，張女委託其弟弟往社區事務中心辦理申請。中心調查後證實王男病情，確認其肢體殘疾狀況符合申請條件，惟張女指申請預約上有一項目難以達成，

「申請人攜帶本人身份證及殘疾評定所需病史材料。」

張女接受時指，丈夫已成植物人，實在難以「親身」前往中心辦理手續。張女及後將情況告知中心職員，對方卻再三強調申請人必須親自遞交各種資料及往醫院進行鑑定，令張女甚為無奈，

「丈夫都已經是植物人，怎麼親自到場辦理？」

多次溝通不果 家人請親友協助接送辦證

張女續指一年來已花逾10萬元人民幣（約12萬港元）為丈夫治病，至今就連召喚救護車接送丈夫的費用都難以負擔，質疑相關安排無理。最終張女士委託親友，總算將丈夫帶到醫院作殘疾鑑定。張女弟弟則批評安排無理，且醫院為姐夫作殘疾鑑定過程亦甚馬虎，質疑根本無此必要，

「醫生根本沒有仔細檢查就直接寫好病歷，看了一看就寫結果，有意思嗎？」

據報有職員表示中心只負責為申請人作預約，其後的傷殘鑑定及領取證明等步驟與中心無關，但就承認當中安排或有不足，將向有關部門反映情況。

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