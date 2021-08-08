【新聞看點】央視罕見評疫情重 印度神童又命中 | 林書豪 | 揚州疫情 | 台灣

【大紀元2021年08月07日訊】大家好，歡迎大家關注新聞看點，我是李沐陽。今天是美東時間8月7日星期六，亞洲時間是8月8日星期日。

今天焦點：央視罕見評疫情重，14秒內可傳染；印度神童精準，林書豪確診；揚州高燒，江蘇處理6黨官；武漢封157小區，工地確診56例；鄭州「小湯山」啟用，河南8市全檢；李永達赴英，為台灣加油。

60秒新聞

據《星條旗報》報導，英國海軍「伊麗莎白女王」號航空母艦打擊群，6日在美國關島海軍基地停靠。關島總督格雷羅登上艦艇慰問了英軍官兵。

G7外長7日和歐盟首席外交官6日表示，確定伊朗是以色列油輪遭遇致命攻擊的幕後黑手，美國軍方也釋放出無人機由伊朗製造的細節。7月29到30日，一艘以色列油輪在阿曼外海遭到攻擊，導致2人死亡。

7日，美國聯邦眾議院外委會共和黨首席議員麥考爾等14位共和黨議員，聯名要求美國商務部，把原本是華為旗下的手機品牌「榮耀」終端公司列入黑名單。

路透社6日引述兩名知情人士消息稱，滴滴出行正與中共國有資訊安全公司衛士通磋商，衛士通將成為管理滴滴存儲在大陸大數據的主要第三方公司。但滴滴表示這個消息不實。

英格蘭公共衛生署聲明說：「一些初步發現顯示，已接種疫苗的Delta變異株感染者，體內病毒量與未接種者相當。這可能關係到大眾的傳染力，無論是否接種過疫苗都如此。」

截止到美東時間8月7日下午1點，全球新增確診中共病毒人數70萬9,633人，總確診人數達到了2億0235萬6,501人；單日死亡10,151人，累積死亡總數是428萬9,636人。

下面進入今天的話題。今天的內容比較多。有中國大陸越來越重的疫情情況，也有香港的內容，還有「為台灣加油」作品欣賞等等。請大家都不要錯過。

央視評疫情嚴重 14秒內可傳染

中共國家衛健委今天（7日）通報，在已發現疫情的31個省級行政單位，昨天新增確診107例。其中本土病例75例，分別是江蘇省53例，湖南省和湖北省各有9例，河南省有4例。此外還新增了1例本土疑似病例，在山東省煙台市。

從這波疫情的傳播鏈來看，幾乎都是德爾塔變種病毒。中共央視在今天的評論中表示，這種病毒株傳播速度很快，即使沒有接觸14秒也可以感染。

評論中還表示，這次的疫情傳播範圍更廣闊，廣東就曾出現10天傳染5、6代病例的情況。而且德爾塔變種病毒的毒性更強，患者發病後轉為重型、危重型的比例比以往高，時間也提前。最麻煩的就是，感染後的症狀不典型，難以分辨。

不少網友看了央視的評論感到驚慌，「不接觸14秒也可能感染？這好嚇人」。「每次核酸檢測那麼多人排隊，要是誰攜帶病毒那豈不是幾秒鐘全完蛋了。」「所以扎堆檢測真的好可怕！中風險區在第五輪了，每次檢測都好惶恐，希望我們區挺住。」

也有網友表示「這病毒斷不了根啊，不斷變異變異」、「我只是想說（這日子）什麼時候是個頭啊？」

這波疫情在中國快速蔓延，來勢相當凶猛。其實早在今年6月，被稱為「印度神童」的阿南德就曾有過預言。他當時說到疫情時，提到中國並非「絕對安全」。

阿南德在YouTube影片中表示，中國（中共）之前完全沒有向外透露人和事，因此無法完全確定中國發生了什麼事。但他不相信現在的中國是「絕對安全」的。

他當時預言，許多國家將會在9月21日前爆發新一輪疫情。相關的國家還包括英國、印度、美國和日本。事實證明，他當時提到的這些國家，現在已經相繼傳出了新的疫情。

此外阿南德在7月也提到了台灣，但不是壞消息。他說：「我建議台灣與其他東南亞國家的所有觀眾，請遵循你們的傳統作法對抗疫情，必定會看到顯著的成果。因為這是人類幾千年來遵循的方法，絕對有用。」

阿南德沒有具體說明「傳統作法」都是什麼，但是我想台灣和東南亞國家的人們自己應該是清楚的。希望台灣、也希望東南亞國家能迅速擺脫疫情，走過這場劫難。

說到台灣，順便插兩個事。一個是32歲的籃球明星林書豪今天（7日）在微博發消息，表示他被檢測出陽性，症狀輕微，正在上海一所醫院進行治療，醫生表示可能很快會好轉。

另一個是在今天的節目中，我將選讀10篇「為台灣加油」活動的作品。這是我們之前舉辦的一個活動，有不少朋友參與投稿。請大家不要錯過。

揚州「如此緊張」 監控手段升級

我們繼續來說中國大陸的疫情。今天（7日）江蘇衛健委通報，從7月20日爆發疫情以來，截止到6日，全省累計確診本土病例516宗。其中揚州市272宗，南京市229宗，淮安有12宗，宿遷市3宗。

從通報數字來看，南京已經連續第5天新增病例是個位數，而且連續兩天都只有1宗。而揚州則居高不下，昨天確診了52宗，連續兩天新增病例都超過了50例。

今天（7日）揚州市又新增了5個中風險地區，其中邗江區和江都區各有2個，廣陵區有1個。截止目前，揚州共有1個高風險區和70個中風險區。

據揚州衛健委介紹，主城區第三輪核酸檢測還沒有完全結束，第四輪的大規模核酸檢測已經開始了。

當地時間今天上午9點，包括外地人員在內，揚州邗江區、廣陵區、經濟技術開發區、生態科技新城核蜀岡——瘦西湖風景名勝區的所有人員，同時進行第四輪的核酸檢測。

有網友表示，「揚州人表示每天都新增這麼多，真的很恐慌，給揚州一個熱搜吧」、「不知道說什麼了，馬上去做第四次核酸檢測，希望拐點早日到來」。

江蘇省長昨天（6日）在揚州調度會上表示，揚州疫情防控正處於最吃緊、最關鍵時刻，是江蘇疫情最終的主戰場。邗江區的志願者程文虎對澎湃新聞表示，「從未見過揚州如此緊張」。

說到揚州「如此緊張」，為大家展示一個中共監控百姓的新設備。今天（7日）有網友爆料，揚州在封城後，在一個被封鎖的小區，居民門上被悄悄裝了一個東西。網友表示，這是當局的新監控手段。

照片顯示，這個附著在居民門上的東西，上面貼有二維碼。但是人們掃碼之後，只顯示出一串數字，其它什麼都沒有。有微信群內的朋友認為，這是電磁監控設備，只要一開門，監控台就會收到信號。

從網友的反應來看，對中共這種監控是比較反感的。但也有不同的情況。今天有另一位網友爆料，她的一位大陸朋友被居家隔離了，門上被貼上了封條。網友在聊天中說「天哪，太沒人性了，太缺德了」，而她的朋友卻說「我倒沒覺得」。

網友在郵件中表示，朋友的這句簡單的回覆，透露出了很多中國百姓已經「習慣了」中共這種沒人性的缺德做法。但是這種「習慣」真的太可怕了，在一個對殘虐暴政感到適應的民族，還有什麼希望嗎？

揚州疫情傳山東 江蘇重處6黨官

咱們接著說疫情。揚州疫情緊張，除了本市病例居高不下之外，病毒外溢的情況也在增加。山東省蘭陵縣昨天（6日）通報，已經接到揚州廣陵區的協查函。曾有一名確診病例在蘭陵縣參加升學宴。

通報表示，揚州確診患者16歲的孫某某7月23日抵達蘭陵縣長城鎮小辛莊村，24日參加本村本家親戚的升學宴。返回揚州後，8月5日被確診感染了德爾塔病毒。

從蘭陵縣的通報看，山東的情況也不容樂觀，也意味著這波南京爆發的疫情，可能將進入山東。如果山東這邊也發現病例，將成為發現疫情的第32個省級單位。

今天（7日），江蘇省公布了對南京6名官員的處理情況。這是在昨天南京市處理9名相關官員後，江蘇省當局做出的處理決定。

通報中表示，東部機場副總經理、辦公室主任汪超和應急救援部主任尹運文被立案調查並採取留置措施。「留置」是比較柔性的說法，說白了就是拘留。指控他「玩忽職守」，防控疫情不力，造成重大損失和惡劣影響。

東部機場地面服務部主任許永傑也被立案審查，但沒有採取留置措施。對他的指控是防控疫情履職不力。

南京副市長胡萬進被政務記過，南京江寧區區長嚴應駿黨內嚴重警告，降為二級調研員。南京衛健委黨委書記、主任方中友黨內嚴重警告，免去職務。這三人都被指控管理監督不力。

這是南京祿口機場爆發疫情並快速蔓延到全國多個省市後，江蘇省公布的第一批被處理官員。估計後面可能還會有一些小的「替罪羊」被扔出來，他們需要為更高級別的官員頂罪。因為在通告的結尾有這麼一句話，「其他有關責任人員仍在調查中」。

武漢封157小區 一工地56病例外溢4地

武漢的疫情在進一步惡化，湖北省衛健委今天（7日）通報，昨天新增了9例確診患者，其中武漢6例，荊門3例。還有15例新增本土無症狀感染，其中武漢10例，鄂州市4例，咸寧市有1例。

央視在晚間新聞中報導，武漢市已經對157個小區進行了封控管理。這些封控小區和工地人員，一律「只進不出」，嚴格限制人員流動。

央視提到的工地，指的是中建三局沌口項目工地。湖北疾控中心副主任李陽表示，這個工地是武漢本輪輸入型疫情的源頭，已經發現了56例確診患者。

李陽指出，工地居住人員密集，食宿集中而且通風較差。李陽的這個說法，可能在暗示一些情況，這個項目工地的疫情很可能會進一步擴大。

據介紹，這個項目工地有一千八百多名常駐工人，22棟宿舍樓，440個房間。首發病人唐某居住在7-204房間，同屋居住的另外4人都已檢測出陽性。

從昨天（7日）新增的16例患者流動軌跡分析，其中有4例並沒有在這個工地暴露史。加上此前的4例，「工地感染鏈」已經有8宗患者沒有工地暴露史。而且這個傳染鏈已經外溢到了荊門、咸寧、鄂州和重慶等4個地方。

鄭州啟用「小湯山」 河南8市全員核酸

在中國大陸的這波疫情中，河南的疫情似乎是一條獨立的傳播鏈。據當局通報，河南的疫情爆發點是收治境外入境人員定點醫院——鄭州第六醫院。在昨天（6日）新增的18宗病例中，有多人是六院的病人和陪護。

在昨天的新增病例中，有一例是第六醫院的39歲女醫生。從7月31日開始，這名醫生就被集中封閉管理，8月6日又被集中運送到醫學隔離點。這名醫生先後進行過8次核酸檢測，前7次檢測均為陰性，直到昨天（6日）菜檢測出陽性，在今天（7日）上午8點半被確診。

隨著病例增多，鄭州市又新增了一家定點救治醫院。鄭州官媒報導，遠離鬧市區的鄭州第一醫院航空港院區被緊急改建，在原來老院區的基礎上，改造成河南版的「小湯山」醫院。

報導引述第一醫院負責人證實，航空港院區「已經投入使用」。當局從鄭州市與河南省其它多家醫院調派了醫療隊，對這個河南「小湯山」進行支援。

增建河南版「小湯山」，這個動作說明什麼呢？河南省衛健委通報，從7月31日至今，全省累積確診本土病例25例，無症狀感染本土病例106例。

鄭州市是河南省省會城市，按理說130個病例，鄭州市現有醫院應該可以應對。但是當局卻新增建了河南版「小湯山」。這是否意味著鄭州市的實際感染人數，很可遠超當局通報的數字呢？這可能也是鄭州市的一個祕密，就像水災中的死亡人數一樣。

據央視報導，從昨天（6日）晚上10點開始，到今天凌晨5點，鄭州市出動了一千三百九十多台車、三千二百五十餘人，對全市一千八百五十多條道路進行全面消殺。

與此同時，河南的多個城市都開始了全員核酸檢測。開封市昨天（6日）已經暫停了客運班車、城鄉公交和旅遊客運包車等業務。對出現疫情的尉氏縣前曹村封存，並全員檢測。但有網友透露，開封市昨天已經開始全員核酸檢測了。

此外商丘市、三門峽、許昌、濟源、駐馬店和漯河都已經先後通報，對所有人員全員核酸檢測。總計算下來，河南的8個城市已經進行了全員核酸檢測。

李永達赴英 事先無前兆

接下來說一個香港的事。今天（7日），民主黨主席羅健熙回應媒體查詢，表示已經知道李永達目前不在香港，但是沒有收到他辭任副主席一職。

自由亞洲引述消息報導，昨天晚上，李永達在妻子陳樹英陪同下前往機場，隨即李永達乘飛機前往英國倫敦。但陳樹英並沒有與他同行，仍留在香港。

現年65歲的李永達是民主黨副主席，多年前與人聯合創立民主黨，2004年曾擔任主席一職。2014年占領中環事件中，他被指控「煽惑他人公眾妨礙」，被判監8個月，緩刑2年。

在他離港消息傳出後，陳樹英向民主黨黨友發訊息表示，自己仍在香港，感謝大家的關心。但是她沒有正面回應李永達是否已經離港，只表示「如有需要，李永達會自行回應」。她說「我即使是親人，但不會代言」。

有民主黨成員表示，對李永達離港「感到驚訝」，事前完全沒有先兆。消息表示，李永達是購買了雙程機票，但不知他會不會返回香港。自由亞洲認為，李永達「預計短期內不會返港」。

如果李永達確已離港，那就是被中共港共逼走的又一位民主派人士。在中共對香港日甚一日的統治下，香港早已沒有了自由。這使得曾經享受過自由的香港人、特別是民主派人士感到無比的壓抑，政治生態環境幾乎令人窒息。

美籍華裔作家千瀑先生在他的詩集中有這樣一首詩：我確定我的疼痛不是來自身體。詩中這樣寫的：

不/我做過手術/開過刀/但找不到痛的來源/我確定我的疼痛不是來自身體/不是來自我的腳/它病過/但還可以行走/我的手也沒有問題/髮少了/牙齒是掉了一些/但都不是痛的原因/是我的心/它太重/它沉澱著整個香港的重量。

為台灣加油

我相信，香港的遭遇，不管是香港人、台灣人還是大陸人，每一個有良知的人都會深感心痛，因為我們是同根同源。

在6月30日之前，我們曾舉辦一個「為台灣加油」的活動。那個階段，台灣的疫情正在升溫，而且採購疫苗受到中共干擾。那段時間，台灣非常艱難。所以我們向每一位朋友徵集愛心，用簡短的話語，向台灣表達祝福。向那些一線抗議人員表達感恩，向台灣2300萬民眾表達祝福。

這個活動得到了很多朋友的支持，先後有幾十位朋友向我們投稿。我的同事逐一審閱後，將其中35位朋友的投稿上傳到了優樂客網站，供大家閱讀點讚。我們並沒有把所有朋友的作品都上傳，因為其中有一些不符合我們的標準，這一點請大家諒解。

經過部分網友的閱讀點讚情況，我們將其中點讚數最多的10篇作品與大家分享。今天先跟大家分享5首。我朗讀的作品，沒有先後順序。

首先是一首《七律 梅花頌》

大陸逢災天地哀，瘟毒瘴氣散出來。全球染疫人受害，孤島遭痎（音：街）鬼心開。台醫戰場豐碑立，共匪陰溝劣跡埋。澎湖噶瑪齊呼應，國梅苦等萬花開。

第二首的名字是《支持台灣 艱苦抗疫 共度時艱》

瘟神窺室鳥驚弓，鐘警長鳴未放鬆。易躲初期投疫勁，難防持久散毒凶。傷族敗類天人滅，毀世亡徒雷電轟。此戰浩劫無退路，挺身殲共向前衝。

第三篇作品的名字是《武肺鼓勵詩句》。

團結心連心/冬去春來向前行/武肺不足懼/夙夜匪懈待天明/抗疫愛台灣/曉風殘月陰轉晴

第四篇作品叫《回擊中共 為台灣加油》。

回首肺炎禍世間，擊退病毒艱又險。中央政策全力援，共媒訊息戰思辨。為眾醫護捨己獻，台民齊心護家園。灣國實力外訟讚，加固防線把疫殲，由我做起搶爭先。

這位朋友寫了9句話，每句話的第一個字連起來，就是「回擊中共，為台灣加油」。

第五篇作品是《百字令》。百字令

毒貫西域，懼傳染，弗論老中青少。離隔居家，不出戶，股市商塲停跳。確診飆升，陳屍累疊，奠祭限憑弔。人間慘象，肺炎冤魂嚎叫。

回想猿史千年，只農耕勞作，科技無擾。今日環境，遭污染，溫室效應超表。核試頻繁，研生化武器，引魔狂笑。驚呼全國，抗虐爭奪分秒。

以上是「為台灣加油」活動的5篇作品，下週將與您分享另外5篇。請大家繼續關注。

《真實中國》畫展

接下來繼續為大家展示《真實中國》的徵畫作品。

為大家展示的第一幅作品叫做「人的選擇」。畫面上是一個面臨著分叉路口的人，怎麼走，對他來說非常重要。

網友在文字中介紹，畫面的左上方是紅色的怪獸，代表著中共。但是中共的巨大身軀已經崩壞，很快將要解體。但是在這個人看來，紅色怪獸還有一張血盆大口，吐著舌頭在威嚇、誘惑著人們。

正在毀滅過程中的中共，身體的碎渣產生了長著眼睛的「中共病毒」。這些病毒在緊盯著每一個人，只要人的思想符合它的標準，它就會把人帶走。

畫面的右上方是滿天的神佛，這些神佛有些在消滅著中共，有些在關注著地上的人。神向每個人伸出了手，告訴人們信仰「真、善、忍」可以躲過劫難，得到美好。

作者說，「在這個特殊的時期，每個人都必須做出選擇」。人究竟怎麼選，至關重要。希望人們不要再為中共戰隊，不要淪為紅魔怪獸的陪葬。

我也希望每一位朋友，都能夠認真思考，真正認識善與惡、正與邪，不被中共的謊言欺騙。

昨天（6日）有網友在視頻下方留言，說新聞看點節目怎麼沒有五毛罵街啊。其實不是沒有，只是比以前少了很多了。因為人心都在變，當明白了真相的時候，你讓他罵，他都不可能罵的。知道了好壞的生命，怎麼可能還為中共搖旗吶喊呢？我相信清醒的人會越來越多。

為大家展示的第二幅作品叫做「病毒來源」，作者還是大家熟悉的「小熊電影工廠」，我們以前展示過他們的幾幅作品了。

畫面上有一名中共警察，在盯著出口的物品。在一條傳送帶上，一個個箱子被運送出國。箱子的出口目的地有美國、有歐洲等等。箱子上都寫著「中共病毒」。

在畫面的左側，有很多的十字架，代表著被中共病毒奪走的生命，也是被中共扼殺的生命。

感謝兩位朋友創作出這麼有深意的作品，揭露了中共的邪惡，扒開了中共的畫皮。

我希望大家都來參與這個活動，參與的人越多越好。每個人都有自己的認識，每個人都有自己的思考。用畫筆揭露事實，講述真相，這既是在救人，也是在記錄歷史，非常有意義。所以我希望大家都來參與。

大家的作品請寄送到我們的爆料郵箱[email protected]。我在節目中會進行展示，然後上傳到優樂客網站。大家如果想看以前的作品，可以到優樂客網站去觀賞，為您喜歡的作品點讚（真實中國：繪畫徵集活動 | 優樂客 YouLucky）。

另外大家在投稿的時候，請介紹一下您的畫作內容。因為我發現，有一些作品畫的很好，但是有一些創作元素，我們不能準確把握作者的用意。所以需要大家做一些說明，這樣可以幫助我們更好地理解作品所表達的意思。

如果您的作品是在別人作品之上進行的二次創作，請一併說明原作出處。這樣既是對原作者的尊重，也避免我們出現侵犯版權的問題。

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我在上小學的時候，課本裡有不少「英雄」故事，像什麼黃繼光堵槍眼、董存瑞炸碉堡、飛奪瀘定橋、狼牙山五壯士等等。但是後來接觸的範圍廣了，也有了一些自己的思考，發現這些被中共猛烈宣傳的「英雄」故事，存在著很多荒謬之處。

在今天的紅朝看點，跟大家聊兩個少年「英雄」故事的真相。歡迎大家到優樂客會員區了解更多。我們的會員網站的網址是http://muyangshow.com，還有一個http://youlucky.biz。

以上就是我們今天的節目內容。如果您喜歡新聞看點，請別忘記點讚、訂閱，同時幫我們把這個頻道轉發出去，讓更多有緣人看到我們，聽到我們的聲音。感謝您的幫助與收看，再會。

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《新聞看點》製作組

責任編輯：李昊 ＃