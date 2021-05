▶ Circa 150 partecipanti alla parata di Jürgen Konings, i presenti, salutano Hitler alla telecamera

Guarda il video:



A differenza del numero di membri dei gruppi Facebook, che sono migliaia, l’affluenza è molto limitata. A pochi chilometri nel parcheggio comune, dove originariamente avrebbe dovuto iniziare la marcia, poco prima delle 14 si sono radunate anche una ventina di persone.

“Spero che lo aiutino”, ha detto uno dei manifestanti. “Alla fine, è il soldato che ha bisogno di aiuto. Ha servito il Paese per molti anni, ed era in Afghanistan. Ha visto cose che noi non vogliamo vedere. Orrore.” vittime. “Nessuno deve morire.”

Domani e dopodomani concordano anche di organizzare una marcia se tutto va bene. “Allora saremo qui anche noi”, dice. “Chiediamo a tutti di agire nel modo giusto e di rispettare le regole”.

I partecipanti hanno anche un cartello con la scritta “Nessuna licenza di uccidere” e “Als 1 dietro Jürgen”. Anche i bambini partecipano alla marcia. I manifestanti mostrano molta simpatia per l’esercito estremista e accusano i cosiddetti “falsi media” e “politici corrotti”. Le foto video (vedi sopra) mostrano una persona che saluta Hitler.

Immagine BELGA