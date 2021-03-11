​Yeni Şafak Aksa İmamı İkrime Sabri’yi röportaj için aradı​: Eşi telefonu ağlayarak açtı

Kudüs Haftası dolayısıyla artan İsrail zulmü, dün zirve yaptı. Miraç Kandili için düzenlenen programları sabote etmek isteyen işgalciler, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri’yi 7 saat sorguya aldı. Miraç Kandili ve Kudüs Haftası ile ilgili programlarda adı geçen onlarca isim de gözaltına alınarak “Hiçbir etkinliğe katılmayacağım” yazılı bir taahhütname imzalanmaya zorlandı.

Aksa İmamı İkrime Sabri

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İşgalci İsrail, Peygamber Efendimiz’in miraca yükseldiği Kudüs’teki Miraç Kandili etkinlikleri öncesinde terör estirdi. İsrail’in ilk adresi Kudüs davasının sembol ismi Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri oldu. Şeyh İkrime Sabri, sabah saatlerinde İsrail polisi tarafından gözaltına alındı. Yeni Şafak Şeyh İkrime Sabri’nin gözaltına alınmasının canlı şahidi oldu.

İşgalci İsrail, Şeyh İkrime Sabri’yi gözaltına aldı. 7 saat sorguda kalan Şeyh Sabri, “İsrail güçleri evime edepsizce baskın düzenledi ve evimin mahremiyetini ihlal etti” dedi. Miraç Kandili için düzenlenecek programları engellemek isteyen İsrail, programlarda adı geçen onlarca kişiyi de gözaltına aldı.

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YENİ ŞAFAK’A KONUŞACAKTI

İkrime Sabri’nin evi Yeni Şafak’a telefonla röportaj vermek randevulaştığı saatte basıldı. Dün sabah saat 10.00’da görüşmek için aradığımızda telefonu Şeyh Sabri’nin eşi Naile Hişam Sabri açtı ve 82 yaşındaki Şeyh İkrime’nin dakikalar önce evlerini basan İsrail polisi tarafından gözaltına alındığını aktardı.

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SUSTURMAK İÇİN ALDILAR

Olayın şokunu atlatamadığı için konuşmakta zorlanan Naile Sabri gözyaşları içerisinde şunları söyledi: “Dakikalar önce dört İsrail polisi eve baskın düzenledi. Eşimi zorla bir araca bindirip götürdüler. Israrlı sorularımıza rağmen hiçbir açıklama yapmadılar. Kudüs Haftası’nda düzenlenecek etkinliklere darbe vurmak için onu gözaltına aldıklarını düşünüyorum.” Bu görüşmeden dakikalar sonra Filistin basını Kudüs İmam Hatibi’nin gözaltına alındığını duyurdu.

7 SAAT SORGUDA KALDI

İşgalci İsrail polisi 82 yaşındaki Şeyh İkrime Sabri’yi 7 saat sorguladıktan sonra serbest bıraktı. Çıkışta kısa bir açıklama yapan Şeyh Sabri, şunları kaydetti: “İsrail güçleri evime edepsizce baskın düzenledi ve evimin mahremiyetini ihlal etti. Onlara ‘Rahmet Kapısı, Mescid-i Aksa’nın ayrılmaz bir parçasıdır ve Mescid-i Aksa’nın herhangi bir yerinde dini toplantı yapabiliriz’ dedim. Suçlamalar geçersiz. Mescid-i Aksa’ya ve Rahmet Kapısı’na ilişkin tavrımızdan vazgeçmeyeceğiz.”

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MİRAÇ GECESİ İÇİN ALIKOYDULAR

İkrime Sabri’nin avukatı Hamza Kuteyne, “Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, işgalci istihbarat kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltı merkezine götürülen İkrime Sabri’yi tutuklama gerekçesi olarak Mescid-i Aksa’nın Rahme Kapısı’nda yapılacak olan İsra ve Miraç Kandili etkinliğine katılma niyetinde olmasını gösterildi. Bu kanunlara aykırı bir uygulamadır. Sabri ile ilgili gerçekleştirilen bu gözaltı artık zulmün ve kötülüğün zirvesidir” dedi.

ZORLA TAAHÜTNAME

İşgalci güçler sadece İkrime Sabri’yi değil, Kudüs Haftası ile ilgili faaliyetlere katılacak herkesi gözaltına aldı. İşgalciler gözaltına aldıkları kişilerden hiçbir etkinlik ya da kampanyaya katılamayacaklarını onaylayan bir taahhüt istediği ve onları belge imzalamalarımı için zorladığı öğrenildi.