ไทยคว้าแชมป์! เมืองที่น่า Workation ทำงานไป-เที่ยวไป แห่งปี ติดอันดับ 3 เมือง

หลังจากที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในทุกภูมิภาคทั่วโลก ทำให้ผู้คนต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบใหม่ รวมไปถึงการทำงานแบบ Perform at Residence เพื่อหลีกเลี่ยงการร่วมกลุ่มทางสังคม

ทว่าการทำงานที่บ้านเพียงอย่างเดียวนั้นก็คงทำให้จิตใจห่อเหี่ยวขาดสีสันไม่ใช่น้อย ด้วยลักษณะของงานนั้น ทำให้เริ่มเกิดการต่อยอดไปยัง Operate from anyplace ก่อนจะไปเข้าทางกับเทรนด์ Workation พอดี ซึ่งการทำงานในลักษณะนี้ในต่างประเทศกำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก แต่ชาวไทยอาจยังไม่ค่อยได้ยินเสียเท่าไหร่

โดย Workation แปลว่า การทำงานไปด้วย ท่องเที่ยวไปด้วย เป็นการผสมคำระหว่างการทำงาน (get the job done) และการพักผ่อน (Holiday vacation) เพื่อช่วยสร้างสมดุลระหว่างการใช้ชีวิตและการทำงาน และทำให้เราสามารถทำงานได้จากทั่วทุกมุมโลก ตราบใดที่เรายังมีอินเทอร์เน็ตอยู่นั่นเอง

และล่าสุดจากการจัดอันดับของ Holidu เว็บไซต์จองสถานที่พักร้อนยอดนิยมสัญชาติอังกฤษ ก็ได้เผยผลสำรวจ Workation Index 2021 หรือเมืองที่เหมาะกับการเที่ยวไป ทำงานไป มากที่สุดในโลกประจำปี 2021 โดยได้เกณฑ์ที่ใช้สำรวจนั้นก็มาจากปัจจัยต่าง ๆ

อันได้แก่ ค่าที่อยู่อาศัยต่อเดือน, ค่าสำหรับการออกไปสังสรรค์หลังเลิกงาน, ประสิทธิภาพของ WiFi, ชั่วโมงที่มีแสงแดดส่องในแต่ละวัน, ทางเลือกสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยว รวมไปถึงการรีวิวจากเว็บไซต์ท่องเที่ยวต่าง ๆ โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำมาเปรียบเทียบกว่า 150 เมืองทั่วโลก

โดยเมืองที่คว้าอันดับหนึ่งสำหรับการ Workation ไปได้นั่นก็คือ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย นั่นเอง และตามมาด้วย 2.นิวเดลี-อินเดีย 3.ลิสบอน-โปรตุเกส 4.บาร์เซโลนา-สเปน 5.บัวโนสไอเรส-อาร์เจนตินา 5.บูดาเปสต์-ฮังการี 7.มุมไบ-อินเดีย 8.อิสตันบูล-ตุรกี 9.บูคาเรสต์-โรมาเนีย 10.ภูเก็ต-ไทย 10.เชียงใหม่-ไทย (5.และ10.อันดับร่วม)

ซึ่งทางเว็บไซต์ได้อธิบายว่าสาเหตุที่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ครองแชมป์อันดับหนึ่งไปก็เพราะว่า ในกรุงเทพฯ นั้นมีจุดบริการไวไฟฟรีกว่า 450,000 จุด ทั่วเมือง และกรุงเทพฯนั้นยังเป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีค่าครองชีพในระดับที่ผู้คนทั่วโลกรับได้ และเรื่องอาหารการกินนั้น ก็ ‘ถูกและดี’ สามารถเข้าถึงอาหารอร่อยได้ในราคาที่ไม่แพง

นอกจากนั้นอีกหนึ่งเหตุผลที่กรุงเทพฯ สามารถครองแชมป์ไปได้นั่นก็คือ ผู้คนส่วนใหญ่มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่ดี มีสิ่งอำนวยความสะดวกคุณภาพสูงสำหรับผู้ประกอบการและนักธุรกิจต่างชาติ ทั้งในช่วงวันหยุด ก็สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้รอบเมือง และยังมีแหล่งช้อปปิ้งมากมายอีกด้วยนั่นเอง

ที่มา : holidu