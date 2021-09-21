نصائح لمن يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم

28 minuti ago Allegria Manna

الصحة

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صورة تعبيرية

أعلن الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف، أن ارتفاع مستوى ضغط الدم يشخص سنويا لدى مئات الآلاف من الأشخاص. لذلك فهو أحد الأمراض الأكثر انتشارا في العالم.

ويوضح مياسنيكوف في حديث تلفزيوني، كيفية الوقاية من الجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب، إذا كان الشخص يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم؟ ويضيف، الكثيرون أنه يجب ممارسة التمارين الرياضية، والتقليل من استهلاك الملح والتخلي عن العادات السيئة. ولكن هذا ليس أمرا سهلا.

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ولكي لا يصبح الشخص ضحية لهذا المرض، عليه اتخاذ بعض الخطوات البسيطة ولكنها مهمة.

ويقول، “أعيش مع هذا التشخيص 30 عاما وأعرف الكثير عنه. هناك خطأن تقريبا يرتكبهما جميع من شخصت إصابتهم بارتفاع مستوى ضغط الدم. الأول، لا يهتمون ويعيشون كما في السابق. لأنهم يعتقدون، بما أنهم لا يشعرون بألم فكل شيء على ما يرام. مع أن ارتفاع مستوى ضغط الدم هو قاتل هادئ. الثاني، يقيسون مستوى الضغط كل 15 دقيقة، ويتناولون مختلف الأدوية، ويتخلون عن نمط الحياة النشط وممارسة الجنس. ولكن هذا لا يحسن الصحة. لذلك يجب أن يكون كل شيء باعتدال”.

ويشير مياسنيكوف، إلى أن هذا المرض من دون أعراض، وفي الفترة الأخيرى بات يصيب الشباب نسبيا، فماذا يجب عمله. ويقول، “يجب أن يعلم الشخص أنه يعاني من مرض مزمن لا علاج له. لذلك عليه تخفيض ضغط الدم إلى مستواه الطبيعي والتحكم به. لأن الشخص عندما يسيطر على المرض، يشعر بحالة صحية جيدة، ويمكنه القيام بأي عمل ونشاط بدني”.

ويؤكد مياسنيكوف، على ان من يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم يمكنه الاستحمام في الحمام البخاري وممارسة الرياضة واتباع نمط حياة نشط، وليس المهم النظام الغذائي الذي يتبعه، بل المهم أنه لا يعاني من الوزن الزائد.

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وينصح مياسنيكوف، بتجنب الوذمة والحد من تناول الحلويات، والاكثار من تناول الخضروات والفواكه.

ويقول، “كل شخص عليه تقييم حالته الصحية بصرامة، وعلى ضوء ذلك اتخاذ القرار الصحيح. كما عليه مراجعة الطبيب كل ثلاثة أشهر، ويجب أن يعلم، أن الجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب هي من عواقب عدم السيطرة على ارتفاع مستوى ضغط الدم”.

المصدر: فيستي. رو

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