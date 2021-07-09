ملك الأردن ورئيس وزراء إسرائيل “التقيا سرا لبحث فتح صفحة جديدة في العلاقات”

9 minuti ago Allegria Manna

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يتمتع الفلسطينيون بدعم شعبي كبير في الأردن.

عُقد لقاء سري الأسبوع الماضي في الأردن بين رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت والعاهل الأردني عبدالله الثاني لبحث فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، كما أوردت تقارير إعلامية.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر رفض الكشف عن هويته قوله إن بينيت قام بزيارة غير معلنة للأردن من أجل لقاء العاهل الأردني.

وبحسب موقع صحيفة هاآرتس الإسرائيلية، فإن هذا اللقاء “هو الأول بين رئيس وزراء إسرائيلي والعاهل الأردني بعد سنوات من العلاقات المتوترة بين البلدين”.

ولم يصدر تعليق رسمي عن الحكومتين الإسرائيلية والأردنية على اللقاء الذي قالت تقارير إخبارية إنه عُقد في 29 يونيو/ حزيران بأحد القصور الملكية الأردنية.

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