مصر تشهد جريمة بشعة استمرت لعدة أيام وانتهت بمقتل سيدة

14 minuti ago Allegria Manna

Globallookpress

شهدت منطقة الكوم الأحمر بأوسيم بمحافظة الجيزة المصرية جريمة بشعة، حيث عثر أهالي المنطقة على جثة سيدة أمام أحد المنازل تعرضت للتعذيب بضعة أيام إثر خلاف مالي.

وقال أحد شهود العيان: “وجدنا جثة السيدة المجني عليها ملقاة أمام منزل المتهم وزوجته، وكان القاتل يحاول نقل الضحية في عربة توك توك ولكن قمنا بمنعه وأبلغنا النجدة”.

وأشار المصدر إلى أنه “كان هناك خلافات بين القاتل والمجني عليها بسبب أنها كانت تدين له بأموال وكان المتهم يطالبها دائما بسداد المبلغ وكانت هناك خلافات بين القاتل وزوجته أيضا، وكانت المجني عليها تتدخل لفض النزاع بينهما، وبسبب تدخلها تعدى القاتل عليها حتى لقيت مصرعها”.

وتابع الشاهد: “قبل حدوث الجريمة حدثت مشاجرة بينهما بسبب المال وطلبت المجني عليها أن يتركها لتذهب وتجلب له جزءا من الدين، ولكن رفض المتهم وتعدى عليها بالضرب والسب وهاجمها بآلة حادة وأجبرها على الدخول لمنزله وحبسها أيام عدة، وكان أهالي المنطقة يسمعون أصوات تعذيب المجني عليها، حيث إنه في ذات مرة كان القاتل يعذب المجني عليها باستخدام الكهرباء”. 

وأضاف: “القاتل يعمل سائق سيارة أجرة، ولكن كان يهدر كل ما يدخر في تعاطي المخدرات ونتج عن ذلك أنه كان يعذب زوجته وقبل حدوث جريمة القتل حبس المتهم زوجته لمدة ثلاثة أيام وقيدها، وكان يتعدى عليها طيلة تلك الفترة، حيث أصيبت هي الأخرى بعدة إصابات متفرقة، وكان يحاول إجهاضها، وكان يستعمل آلة حديدية ومطرقة لتعذيبها”.

المصدر: “القاهرة 24”

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