مصائب واتساب عند تليغرام فوائد..70 مليون مشترك بساعات

58 minuti ago Allegria Manna

مازالت أزمة توقف تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي لساعات مساء الاثنين، مستمرة حتى اليوم.

فبعدما حثّ تطبيق تليغرام المستخدمين لحذف منافسه واتساب من أجهزتهم، أعلن بافل دوروف مؤسس الموقع، الثلاثاء، انضمام أكثر من 70 مليون مشترك جديد.

وأضاف أن النمو اليومي المتمثل بعدد الأشخاص الجدد الذي انضموا لتليغرام الثلاثاء، قد فاق المعدل الطبيعي، حيث انتقل ملايين الأشخاص إلى التطبيق من التطبيقات الأخرى.

ولفت دوروف إلى الجهد الكبير الذي قام به فريق العمل في تليغرام من أجل استيعاب ملايين المستخدمين الجدد دون أي أخطاء.

كما أشار إلى أن بطئاً بسيطا قد طال بعد الأجهزة في أماكن معينة من العالم، وعزاه إلى الهجرة الكبيرة، كما أسماها.

يشار إلى أن العطل المفاجئ الذي ضرب فيسبوك ومنصاتها التابعة ليل الاثنين، كان تسبب في إرباك العالم أجمع خلال 6 ساعات، وهو الوقت الذي توقفت فيه الخدمات من فيسبوك وإنستغرام وواتساب.

وخلال تلك الفترة، تأثر اقتصاد العالم، وأُعيد ترتيب أثريائه، وتأثرت أسواق أسهم التكنولوجيا في العالم.

وتقدر الخسائر الإجمالية التي تسبب فيها هذا العطل بنحو 114 مليار دولار، توزعت بين 60 مليار دولار إيرادات فقدتها المنصات التابعة لفيسبوك، و47 مليار دولار، تمثل التراجع في القيمة السوقية لشركة فيسبوك.

بجانب ذلك، تراجعت ثروة مؤسس فيسبوك بنحو 6 مليارات دولار إلى نحو 122 مليار دولار، ليحل في المرتبة الخامسة بين أثرياء العالم بعد بيل غيتس.

“الهجرة الكبيرة من التطبيق الأخضر إلى هنا”

في حين استغل تطبيق تليغرام الأزمة، وأعلن مساء الاثنين، أنه واجه مشكلات تم الإبلاغ عنها، عزاها إلى ما وصفه بتدفق مستخدمي التطبيقات الأخرى واتساب وماسينجر، وفيسبوك.

ووفقاً لبيان للشركة نشرته الإندبندنت، فعند تعطل واتس آب، لساعات، قام الآلاف من المستخدمين الجدد بالتسجيل في تليغرام، في الوقت نفسه، مما تسبب في بطء التطبيق بشكل كبير.

READ  أفغانستان تحت حكم طالبان: الحركة تستعد للإعلان عن حكومتها الجديدة في ظل انهيار اقتصادي وشيك

في حين سمى تليغرام ما حدث بأنه “الهجرة الكبيرة من التطبيق الأخضر إلى هنا”، مؤكداً أنه تم تسجيل جميع الأشخاص الجدد.

إلى ذلك، أكد أن الخدمة ستبقى مستقرة على مستوى العالم، حتى عند وجود مشكلات في بعض المناطق.

More Stories

توغل “قياسي” لسلاح الجو الصيني في منطقة الدفاع الجوي التايوانية

17 ore ago Allegria Manna

משבר הדלק בבריטניה נמשך: הצבא מתערב

1 giorno ago Allegria Manna

Pandora Papers: у Путіна знайшли активи у Монако. Про що йдеться у розслідуванні офшорів

2 giorni ago Allegria Manna

Объявивший об уходе Дутерте заявил о желании дочери избраться президентом :: Политика :: РБК

3 giorni ago Allegria Manna

Бивш футболист на “Милан” преизбран за кмет на Тбилиси, сочи екзитпол

3 giorni ago Allegria Manna

Κατέληξε από μυοκαρδίτιδα λόγω κορωνοϊού 15χρονη στη Βρετανία, την ημέρα που θα εμβολιαζόταν

3 giorni ago Allegria Manna

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You may have missed

Scoperta di un processo che porta a esplosioni di supernova ed esplosioni radio cosmiche nel sito di PPPL

52 minuti ago Colombano Russo

iPhone | Come ritrovare il cellulare smarrito o rubato | GPS | Posizione | mela | Google Maps | mappa | collegamento | Stati Uniti | Spagna | Messico | nda | nnni | GIOCO SPORTIVO

57 minuti ago Angioletto Bellucci

700 euro al mese per stare in un villaggio in Italia

57 minuti ago Narciso Trentini

مصائب واتساب عند تليغرام فوائد..70 مليون مشترك بساعات

58 minuti ago Allegria Manna

Lotta alle malattie non trasmissibili: il governo italiano contribuisce con 1,6 miliardi di franchi CFA in natura al Burkina

59 minuti ago Fillipo Toscani