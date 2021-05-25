قصة أقرب للخيال.. مصري حاول ذبح زوجته لأنها “خانته في المنام”

51 minuti ago Allegria Manna

تداول الأهالي فيديو للحظة الإمساك بالزوج الذي يعاني بسبب اضطرابات عقلية

شهدت منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية شمال العاصمة المصرية القاهرة جريمة مروعة كادت تذهب ضحيتها أم تعرضت لمحاولة قتل ذبحًا أمام أطفالها، والمتهم زوج الضحية.

وفي التفاصيل، تداول سكان القليوبية شريط فيديو حديث لم تتجاوز مدته الدقيقة ونصف، يظهر إمساك الأهالي بالزوج الذي كان يعاني بسبب اضطرابات عقلية.

وظهر في الفيديو عددٌ من الأشخاص متجهين لتسليم المتهم، يدعى”محمد ص”، 37 سنة، لقسم شرطة شبرا الخيمة، بعدما حاول الهرب إثر ارتكاب الجريمة البشعة، حيث كان المتهم في حالة انهيار وملابسه ملطخة بالدماء ممسكًا في يده مصحفًا.

وكشف شاهد عيان يدعي مصطفي عصام، وهو طالب جامعي، من سكان القليوبية تفاصيل ما حدث وقت وقوع الجريمة، وقال إن المتهم عند استيقاظه من النوم ذهب إلى زوجته وقال لها: “أنا عرفت كل حاجة.. ” قبل أن يحاول قتلها ذبحًا من رقبتها بسلاح أبيض” ، حسب سكاي نيوز عربية.

وأضاف الشاهد أن الزوجة تدعى “أمل”، وهي ربة منزل، ومعروف عنها حسن السمعة، مشيرًا إلى أن زوجها كان يتشاجر معها باستمرار فضلاً عن تصرفاته المريبة التي ظهر بها أخيرًا.

وفجر مصدر أمني مفاجأة، إذ قال إن المتهم أدلى أثناء التحقيقات بكلام غريب ومما جاء فيه: “أثناء نومي.. حلمت بأن زوجتي تخونني لذلك عقدت العزم على التخلص منها”.

وأشار المصدر إلى أن الزوجة مازالت على قيد الحياة داخل غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المحافظة.

وكانت السلطات المصرية في محافظة القليوبية قد تلقت في وقت سابق بلاغًا، بوصول المدعوة “أمل. ج”، 27 سنة، غارقة في دمائها مصابة بجرح ذبحي بالرقبة، وتم نقلها فورًا إلى غرفة العناية المركزة في محاولة لإسعافها.

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وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، ومن خلال التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها وتم القبض عليه وفتحت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة.

قصة أقرب للخيال.. مصري حاول ذبح زوجته لأنها “خانته في المنام”


سبق

شهدت منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية شمال العاصمة المصرية القاهرة جريمة مروعة كادت تذهب ضحيتها أم تعرضت لمحاولة قتل ذبحًا أمام أطفالها، والمتهم زوج الضحية.

وفي التفاصيل، تداول سكان القليوبية شريط فيديو حديث لم تتجاوز مدته الدقيقة ونصف، يظهر إمساك الأهالي بالزوج الذي كان يعاني بسبب اضطرابات عقلية.

وظهر في الفيديو عددٌ من الأشخاص متجهين لتسليم المتهم، يدعى”محمد ص”، 37 سنة، لقسم شرطة شبرا الخيمة، بعدما حاول الهرب إثر ارتكاب الجريمة البشعة، حيث كان المتهم في حالة انهيار وملابسه ملطخة بالدماء ممسكًا في يده مصحفًا.

وكشف شاهد عيان يدعي مصطفي عصام، وهو طالب جامعي، من سكان القليوبية تفاصيل ما حدث وقت وقوع الجريمة، وقال إن المتهم عند استيقاظه من النوم ذهب إلى زوجته وقال لها: “أنا عرفت كل حاجة.. ” قبل أن يحاول قتلها ذبحًا من رقبتها بسلاح أبيض” ، حسب سكاي نيوز عربية.

وأضاف الشاهد أن الزوجة تدعى “أمل”، وهي ربة منزل، ومعروف عنها حسن السمعة، مشيرًا إلى أن زوجها كان يتشاجر معها باستمرار فضلاً عن تصرفاته المريبة التي ظهر بها أخيرًا.

وفجر مصدر أمني مفاجأة، إذ قال إن المتهم أدلى أثناء التحقيقات بكلام غريب ومما جاء فيه: “أثناء نومي.. حلمت بأن زوجتي تخونني لذلك عقدت العزم على التخلص منها”.

وأشار المصدر إلى أن الزوجة مازالت على قيد الحياة داخل غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المحافظة.

وكانت السلطات المصرية في محافظة القليوبية قد تلقت في وقت سابق بلاغًا، بوصول المدعوة “أمل. ج”، 27 سنة، غارقة في دمائها مصابة بجرح ذبحي بالرقبة، وتم نقلها فورًا إلى غرفة العناية المركزة في محاولة لإسعافها.

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وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، ومن خلال التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها وتم القبض عليه وفتحت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة.

24 مايو 2021 – 12 شوّال 1442

11:46 PM

تداول الأهالي فيديو للحظة الإمساك بالزوج الذي يعاني بسبب اضطرابات عقلية

شهدت منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية شمال العاصمة المصرية القاهرة جريمة مروعة كادت تذهب ضحيتها أم تعرضت لمحاولة قتل ذبحًا أمام أطفالها، والمتهم زوج الضحية.

وفي التفاصيل، تداول سكان القليوبية شريط فيديو حديث لم تتجاوز مدته الدقيقة ونصف، يظهر إمساك الأهالي بالزوج الذي كان يعاني بسبب اضطرابات عقلية.

وظهر في الفيديو عددٌ من الأشخاص متجهين لتسليم المتهم، يدعى”محمد ص”، 37 سنة، لقسم شرطة شبرا الخيمة، بعدما حاول الهرب إثر ارتكاب الجريمة البشعة، حيث كان المتهم في حالة انهيار وملابسه ملطخة بالدماء ممسكًا في يده مصحفًا.

وكشف شاهد عيان يدعي مصطفي عصام، وهو طالب جامعي، من سكان القليوبية تفاصيل ما حدث وقت وقوع الجريمة، وقال إن المتهم عند استيقاظه من النوم ذهب إلى زوجته وقال لها: “أنا عرفت كل حاجة.. ” قبل أن يحاول قتلها ذبحًا من رقبتها بسلاح أبيض” ، حسب سكاي نيوز عربية.

وأضاف الشاهد أن الزوجة تدعى “أمل”، وهي ربة منزل، ومعروف عنها حسن السمعة، مشيرًا إلى أن زوجها كان يتشاجر معها باستمرار فضلاً عن تصرفاته المريبة التي ظهر بها أخيرًا.

وفجر مصدر أمني مفاجأة، إذ قال إن المتهم أدلى أثناء التحقيقات بكلام غريب ومما جاء فيه: “أثناء نومي.. حلمت بأن زوجتي تخونني لذلك عقدت العزم على التخلص منها”.

وأشار المصدر إلى أن الزوجة مازالت على قيد الحياة داخل غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المحافظة.

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وكانت السلطات المصرية في محافظة القليوبية قد تلقت في وقت سابق بلاغًا، بوصول المدعوة “أمل. ج”، 27 سنة، غارقة في دمائها مصابة بجرح ذبحي بالرقبة، وتم نقلها فورًا إلى غرفة العناية المركزة في محاولة لإسعافها.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، ومن خلال التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها وتم القبض عليه وفتحت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة.

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