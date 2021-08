[قد يصل استهلاك الطاقة إلى 540 واط !! زيادة تصل إلى 28.3٪ عن الجيل السابق]Visualizza il consumo energetico dell’hardware Intel Alder Lake-S Series Core-HKEPC di dodicesima generazione

annuncio pubblicitario

I processori Intel della serie Core di dodicesima generazione sono stati segnalati abbastanza frequentemente di recente. Si dice che Intel rilascerà prodotti della serie Alder Lake-S con nome in codice tra ottobre e novembre. Alder Lake-S adotterà il processo Intel 7 (cioè 10nm) Enhanced SuperFin) e la sua sostituzione nella nuova infrastruttura di CPU ibrida, ci sono maggiori informazioni sull’esposizione di Alder Lake-S! Rivelazione FCPOWERUP Intel ha recentemente annunciato i requisiti di alimentazione per la scheda madre 12V 2 PSU e, tra questi, c’è un processore TDP da 165W senza precedenti.

Secondo FCPOWERUP, è stato rivelato il documento “12V2-ALD-S PSU Capacity Recommendations”, con riferimento al consumo energetico della serie Intel Alder Lake-S Core di dodicesima generazione. Alder Lake-S ha quattro opzioni: 35 W, 65 W, 125 W e 165 W. Il livello di TDP, rispetto alla serie Core di decima e undicesima generazione, aumenta di 165 W TDP (sebbene Intel abbia suggerito nel documento che Comet Lake o Rocket Lake rilasceranno un 165 W -watt, ma alla fine non si è presentato.)

FCPOWERUP confronta in particolare la 12a generazione con le precedenti due generazioni di CPU desktop. Nello specifico, non sono cambiate le specifiche dei requisiti di alimentazione continua per le varie posizioni del cambio TDP dei prodotti di terza generazione. Sono 13A, 23A, 26A e 37,5A, ma le prestazioni di picco sono le prestazioni più elevate, il consumo è aumentato da 16,5A, 30A, 34A, 40A a 20,5A, 38,5A, 39A, 45A e l’aumento è stato dopo Il conto è compreso tra il 12,5% e il 28,3%.

Per quanto riguarda la potenza effettiva del processore Alder Lake-S (valore attuale della domanda x12), il consumo massimo di 35W, 65W, 125W e 165W è 246W, 462W, 468W e 540W. I media stranieri hanno affermato che l’undicesima generazione i9-11900K PL2 ha un consumo energetico di 250 W, la prossima generazione i9-12900K dovrebbe avere più potenza e il consumo energetico PL2 raggiungerà 300-400 W.

Tuttavia, l’aumento del consumo energetico in Alder Lake-S non è inaspettato.Oltre agli aggiornamenti delle prestazioni e ai cambiamenti dell’infrastruttura, il punto forte della serie Core di dodicesima generazione è che supporta la memoria DDR5 per la prima volta. Sembra esserci l’intenzione di sostituire la nuova piattaforma Alder Lake-S. I giocatori devono riservare più costi per l’aggiornamento.