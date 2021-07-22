فضيحة برنامج بيغاسوس: هل أصبحنا جواسيس دون أن ندري؟

1 ora ago Allegria Manna
  • غوردون كوريرا
  • مراسل الشؤون الأمنية

صدر الصورة، Getty Photographs

التعليق على الصورة،

تقول شركة NSO الإسرائيلية إن عملاءها يخضعون لتقييم دقيق

الأخبار المتداولة بأنه ربما تم استخدام برنامج التجسس الالكتروني الإسرائيلي “بيغاسوس” في مراقبة الصحفيين والنشطاء وحتى القادة السياسيين، تؤكد أن برامج المراقبة باتت معروضة للبيع الآن.

ونفت شركة “NSO Team ” الإسرائيلية التي تنتج هذا البرنامج هذه الأخبار . وقالت إن زبائنها يخضعون لتقييم دقيق.

كما يشير ذلك إلى أن تقنيات التجسس المتطورة، التي كانت في السابق حكراً على بضع دول فقط، باتت الآن منتشرة على نطاق أوسع وتتجاوز كثيراً ما نعرفه عن الخصوصية والأمان في عالم الإنترنت.

في الماضي القريب، إذا أرادت أجهزة الأمن معرفة ما يفعله بعض الناس، كان الأمر يتطلب قدراً لا بأس به من الجهود لتحقيق ذلك.

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