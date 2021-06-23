سد النهضة: السودان يطالب مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة طارئة حول الأزمة

21 minuti ago Allegria Manna

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إثيوبيا تقول إن السد مشروع حيوي لنهضتها.

طلب السودان من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقد جلسة طارئة لمناقشة النزاع حول سد النهضة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

ودعت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي المجلس إلى حث إثيوبيا على وقف ملء السد من جانب واحد، وحذرت من أن هذا الأمر “يفاقم الصراع ويشكل تهديدا للسلم الإقليمي والدولي، ويهدد سلامة الملايين من الناس”.

وفي خطاب لرئيس مجلس الأمن الدولي، حثت الوزيرة على دعم الوساطة أو “أي وسيلة سلمية أخرى مناسبة” لحل النزاع.

كما طلبت من الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، المساعدة في المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي.

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