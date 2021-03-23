رئيس الوزراء الإثيوبي يقر للمرة الأولى بوجود قوات إريترية في إقليم تيغراي

41 minuti ago Allegria Manna

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تعهد رئيس الوزراء، أبي أحمد، بمحاسبة أي جندي مسؤول عن جرائم اغتصاب أو نهب

أقر رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، لأول مرة بوجود قوات من إريتريا في إقليم تيغراي الإثيوبي، بعد اندلاع الصراع هناك في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ولعدة أشهر، نفى البلدان عبور القوات الحدود.

وقال أبي أحمد لنواب البرلمان إن القوات الإريترية جاءت، خوفا من تعرضها لهجوم من قبل مقاتلي جبهة تحرير تيغراي.

وبدأ الصراع بعد أن استولت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على قواعد عسكرية، تابعة لحكومة أديس أبابا، في الإقليم.

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