ترامب يقترب من المحاكمة بشأن تحريضه على تمرّد عنيف

43 minuti ago Allegria Manna

زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر يعلن عن رفع مجلس النّواب مساءلة الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن تحريضه على تمرّد عنيف لمجلس الشيوخ يوم الاثنين.

  •  تشاك شومر: لائحة الاتهام ستحال الإثنين على مجلس الشيوخ

أعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر، اليوم الجمعة، عن أنّ “مجلس النواب سيرفع مساءلة الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن تحريضه على تمرّد عنيف لمجلس الشيوخ يوم الاثنين، بما يسمح ببدء إجراءات محاكمة قد تمنعه من العودة للرئاسة مرة أخرى”.

وقال شومر إن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي “أبلغتني أن لائحة الاتهام ستحال الإثنين على مجلس الشيوخ”.

وهذه المرحلة التي تشمل تلاوة بنود اجراء العزل الذي يستهدف الرئيس امام أعضاء مجلس الشيوخ ستعني البدء رسميا بمحاكمته الثانية في هذا الإطار.

لكن النقاشات في الجوهر يمكن أن تتأخر كما لم يتم تحديد موعد لذلك.

وأوضح شومر أنه بحث مع زعيم الجمهوريين ميتش ماكونيل “الجدول الزمني ومدة” الجلسات. وأضاف “لكن لا تخدعوا أنفسكم، سيكون هناك محاكمة في مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة وتصويت حول ما إذا كان الرئيس مذنباً”.

وخلفه على المنصة ميتش ماكونيل معرباً عن أسفه للسرعة. وقال “لائحة الاتهام في مجلس النواب كانت أسرع من أي وقت مضى، المرحلة التالية لا يمكن أن تكون محاكمة غير كافية في مجلس الشيوخ”.

وتابع “نحن بحاجة لمحاكمة كاملة وعادلة يتمكن فيها الرئيس السابق من الدفاع عن نفسه ومجلس الشيوخ من النظر في كل قضايا الوقائع وتلك القانونية والدستورية” مقترحا الانتظار حتى منتصف شباط/فبراير لبدء النقاشات.

واقترح ماكونيل أن تبدأ محاكمة ترامب في الرابع من شباط/فبراير المقبل. 

يأتي ذلك بعد أن صوّت مجلس النواب الأميركي بغالبيته على توجيه اتهامهات ضد ترامب بهدف عزله.

وجاءت مساعي العزل بالتزامن مع إفادة المدعي الفدرالي مايكل شيروين الذي يحقق في أحداث الكونغرس بأن التحقيقات والاتهامات “ستطال ترامب”، بسبب تصريحاته أمام حشد من المتظاهرين قبل وقت قصير من اقتحامهم قاعات الكابيتول. 

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