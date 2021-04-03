بريطاني يفوز بـ 168 مليون دولار من تذكرة يانصيب

21 minuti ago Allegria Manna

صدر الصورة، PA

فاز حامل تذكرة بريطاني بالجائزة الكبرى ليانصيب “يورومليونز” الأوروبي، بقيمة تزيد عن 122 مليون جنيه إسترليني ( ما يوازي 168 مليون دولار) ليحصد خامس أكبر فوز لبريطاني في المسابقة.

وطابق الفائز المحظوظ جميع الأرقام السبعة المطلوبة للفوز بالجائزة الجمعة.

وسيضع الفوز اللاعب في قائمة أفضل 1000 لاعب يانصيب، في قائمة أغنياء صنداي تايمز لعام 2020.

وتبلغ قيمة الجائزة 122.550.350.80 جنيه إسترليني.

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