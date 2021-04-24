الصحة العالمية تطالب بإيقاف بث الكاميرا الخفية في تونس

1 ora ago Allegria Manna

Reuters

منظمة الصحة العالمية

راسلت منظمة الصحة العالمية وزارة الخارجية التونسية مطالبة بإيقاف بث الكاميرا الخفية “أنجلينا 19” التي تبثها قناة “نسمة”، حيث اعترضت على استعمال شعارها دون ترخيص أو إذن مسبق.

وكتب منتج البرنامج وليد الزريبي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على “فيسبوك”: “هذي آخرتها منظمة الصحة العالمية تطالب بإيقاف بث الكاميرا الخفية Angelina19 في مراسلة رسمية لوزارة الخارجية”.

الصحة العالمية تطالب بإيقاف بث الكاميرا الخفية في تونس

RT

الصحة العالمية تطالب بإيقاف بث الكاميرا الخفية في تونس

RT

وكان الإعلامي وليد الزريبي قد كشف في تصريح سابق لـRT عن بعض الكواليس، حيث صرح بأنه سيتم دعوة عدة شخصيات في مجالات شتى (سياسة، طب، رياضة، فن..) لإجراء مقابلة تلفزيونية، وفي الأثناء يتفاجأ الضيف بحضور الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي إلى الأستوديو كمبعوثة من منظمة الصحة العالمية، حيث تعلن عن سبب زيارتها غير المعلنة إلى تونس وتؤكد أنها أحضرت 100 ألف جرعة من لقاح لفيروس كورونا لمساعدة البلاد على تخطي هذا الوباء.

وأضاف الزريبي أن شبيهة أنجلينا جولي ستقترح على الضيف وفريق البرنامج الالتحاق بها في مكتبها لأخذ اللقاح.

وتابع قائلا: “بعد أخذ اللقاح من طرف الضيف ومقدم البرنامج تتصاعد وتيرة الأحداث ويتظاهر بعض الحاضرين ممن تلقوا اللقاح بظهور أعراض خطيرة تصل حد الوفاة”، مشيرا إلى أن تلك الأحداث أربكت الضيوف وجعلتهم في حالة هستيرية.

وأفاد بأن شبيهة أنجلينا جولي هي الممثلة الأمريكية من أصل إسباني لينا ساندس.

المصدر: RT

READ  Cierre whole en Alemania a partir del miércoles tras cifras récord de avance de la pandemia en el país

More Stories

توقيف 3 أشخاص على ذمة التحقيق بعد الهجوم على مركز للشرطة في فرنسا

9 ore ago Allegria Manna

هذا ما يجب على الهند فعله للحد من انتشار كورونا

17 ore ago Allegria Manna

Вчені вперше детально вивчили вплив кави на мозок

1 giorno ago Allegria Manna

U toku je dramatična potraga za nestalom podmornicom, vremena je sve manje

1 giorno ago Allegria Manna

Bloomberg узнал о планах Байдена почти вдвое повысить налог для богатых :: Экономика :: РБК

2 giorni ago Allegria Manna

Втори сме в света по извънредни смъртни случаи заради пандемията

2 giorni ago Allegria Manna

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You may have missed

La prima luna gigante nel 2021 .. “Astronomical Jeddah” annuncia la data dell’osservazione di Badr Ramadan

50 minuti ago Colombano Russo

Qualcuno ha decodificato la ricetta della torta di pasta frolla di Ted Lasso dall’evento Spring Loaded di Apple

1 ora ago Angioletto Bellucci

الصحة العالمية تطالب بإيقاف بث الكاميرا الخفية في تونس

1 ora ago Allegria Manna

un laboratorio italiano ha realizzato un abito su misura per Thomas Pesquet

3 ore ago Fillipo Toscani

توقيف 3 أشخاص على ذمة التحقيق بعد الهجوم على مركز للشرطة في فرنسا

9 ore ago Allegria Manna