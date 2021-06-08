الاتفاق النووي الإيراني: طهران تحذر وكالة الطاقة الذرية من “تسييس” أنشطتها

38 minuti ago Allegria Manna

صدر الصورة، Reuters

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كاظم غريب آبادي يقول إن بلاده ظلت تتعاون مع وكالة الطاقة الذرية.

حذر مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، كاظم غريب آبادي، من مغبة “تسييس “نشاطات الوكالة.

وقال آبادي في تصريح لوسائل الإعلام إن تقرير الوكالة الأخير يتعارض مع التعاون الذي ظلت إيران تبديه باستمرار مع الوكالة في الماضي.

ووصف تقرير الوكالة الأخير بأنه غير مبرر، لأنه مبني على مصادر غير معتمدة، ولا يمكن الوثوق بها، لأنها لا تعكس جميع جوانب التعاون والتقدم الذي تحقق.

وشدد على ضرورة ابتعاد الوكالة الدولية عن أي أهداف مسيسة، و”اتخاذ موقف شفاف إزاء التهديد النووي الإسرائيلي ورفض إسرائيل الانصياع لمعاهدة حظر الانتشار النووي، وعدم وضع جميع منشآتها وأنشطتها النووية تحت إشراف الوكالة الدولية ورقابتها.

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