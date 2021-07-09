اغتيال رئيس هايتي: الشرطة تقول إنها قتلت واعتقلت منفذي الهجوم

60 minuti ago Allegria Manna

صدر الصورة، EPA

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تعرض جوفينيل مويس للاغتيال في منزله في العاصمة بورت أوبرينس

أعلنت الشرطة في هايتي تمكنها من قتل بعض المشتبه في قيامهم باغتيال الرئيس جوفينيل مويس واعتقال البعض الآخر، بعد اشتباكات مسلحة معهم.

وأوضحت الشرطة أنها تطارد المخططين المحتملين للعملية.

وأسفر اشتباك بالأسلحة بين الشرطة ومجموعة من المشتبه بهم، عن مقتل 4 أشخاص على الأقل واعتقال ستة آخرين في العاصمة بورت أو برنس.

وحسب التقارير فإن أحد المعتقلين يحمل الجنسية الأمريكية، بينما لم يتضح بعد ما إذا كانت عملية الشرطة قد انتهت.

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